落語家の桂文枝（82）が10日、大阪・なんばグランド花月で会見し、83歳の誕生日7月16日に同所で「桂文枝独演会〜落語家60年目のハレ舞台〜」を開催すると発表した。

会見では、駆け抜けた60年を回想。桂三枝としてラジオ、テレビでブレークし、アイドル的人気を得た若手時代。司会者として活躍する一方で、力を入れた創作落語、「文枝」襲名への思い、50周年で挑んだ富士山登山…と思いを巡らせた。

現在は「まわりがどんどんいなくなるので、しっかりと僕が支えていかないといけないなあと」と年長者としての役割にも触れた。「次の若い人に頑張っていただくように後押しをしたいなあと。最近、文枝としての自覚が出てきたということですかねえ」と吐露した。

「前はそんな余裕がなかったですけど、今は次の世代の人に頑張ってもらわないといけない」と、落語やバラエティー、司会もこなせる後進の育成にも意欲をみせた。

自身が長く名乗り、思い入れの強い「三枝」の名を継いでほしい弟子はいるか、との質問には「何人かいるんですけども」と返答。「どういうタイミングでというのが…。何か大きな賞をとってもらうとか、世間に知られるようになるとか、そういうタイミングがあればよろしいなあと思います」とした。

また、「文枝」の名跡についても継ぐ人を「どこかで決めておきたいなと思っていますけども。まだまだ頑張ってもらわないと、ちょっとまだ付けられないなあというのはある」と本音を漏らしていた。