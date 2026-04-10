サッカー元日本代表の本田圭佑選手が10日、シンガポールのクラブであるFCジュロンに2026/27シーズンより加入するとアルビレックス新潟は公式HPで発表しました。

サッカー日本代表として3度のFIFAワールドカップ（W杯）に出場した本田選手は、選手としてだけではなくカンボジア代表のスタッフとして実質監督のポジションで選手を指導。さらに「4v4(フォーブイフォー)」と呼ばれる本田選手考案の小学生向けのサッカー大会を企画など、多方面でサッカーの発展に貢献してきました。

今回のFCジュロンの加入も、単なる一選手との契約にとどまるものではなく、クラブの新たな価値をともに創出し、シンガポールサッカー界全体のさらなる発展に寄与することを目的としています。

本田選手は「この度、FCジュロンでプレーすることになりました。個人としては今年40歳となり、複数国リーグでの得点ギネス記録がかかっていたりと、色々な挑戦があるのですが、このクラブで1番成し遂げたいことはリーグで優勝することです。強敵が2クラブほどいるのでかなり難しい挑戦にはなりますが、必ず成し遂げたいと思います」と闘志を燃やすコメントをしました。