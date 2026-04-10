女優川栄李奈（31）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、夫で俳優の廣瀬智紀（39）と離婚したことを発表した。

川栄は「私事ではございますがこのたび私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と報告。「今後も俳優として、母としてさらに精進してまいります」とつづった。

2人は18年10月、舞台「カレフォン」でダブル主演を務め、恋人役で共演。約半年の交際を経て、19年5月に結婚を発表した。同年11月に第1子、23年6月には第2子出産を発表するなど子宝にも恵まれたが、約7年の結婚生活にピリオドを打つことになった。

川栄は、10年にAKB48に加入して芸能界デビュー。15年8月に卒業後は女優として活躍の場を広げ、21年にNHK連続レビ小説「カムカムエヴリバディ」でトリプル主演の朝ドラヒロインを務めた。今年に入って所属事務所から独立し、最近まで主人公役を演じた舞台「千と千尋の神隠し」の韓国公演を成功させるなど、役者業も充実の時期を迎えている。

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以下、発表全文

関係者の皆様応援してくださる皆様

私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました。

今後も俳優として、母として更に精進してまいります

温かく見守っていただけますと幸いです

何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。

2026年4月10日

川栄李奈