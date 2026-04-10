犬を無駄吠えさせてしまう『絶対NG行為』５選

犬の無駄吠えが収まらない……。多くの飼い主が抱きがちな悩みですが、これは飼い主の行動が問題行動を助長している可能性があります。ここでは犬を無駄吠えさせてしまう飼い主のNG行為をみていきましょう。

1.吠えている最中にかまってしまう

吠えている最中に「どうしたの？」と声をかけてしまったり、撫でてしまったりしていませんか。これでは「吠えたらかまってもらえる」と犬が学習してしまうので、逆効果です。

また、吠えている最中に「ダメでしょ！」「静かにして！」と注意する行為も同じです。犬は正確に言葉の意味を理解できないので、たとえ注意を促す言葉であっても、「声をかけてもらえた！」と別の意味に捉えてしまいます。

2.吠えている愛犬に視線を向ける

愛犬が吠えているとき、無視しなければいけないと理解しつつも、ついチラッと視線を向けてしまう飼い主は少なくありません。

しかし、実は犬たちにとって、アイコンタクトは愛情表現の証です。視線を向けられただけでも「気づいてくれた！」「わかってくれた！」と勘違いしてしまい、無駄吠えを助長する原因になりかねません。

3.感情的に怒鳴りつける

愛犬が吠えているとき、「いい加減にして！」「うるさいよ！」と感情的に怒鳴りつけていませんか。恐怖で支配しようとしても、怒鳴られたことで犬は余計に不安が刺激され、無駄吠え行動が悪化する恐れがあります。

無駄吠え以外にも、しつけとして過剰なほど大声で怒鳴りつけたり、ましてや叩いたりする行為は、しつけにおいて絶対に行ってはいけません。恐怖から問題行動を悪化させたり、信頼関係が崩壊する原因になる恐れもあるので気をつけましょう。

4.要求吠えに対して応えてしまう

愛犬から「もっとおやつが欲しい」「もっとかまって！」と吠えて要求された時、その可愛さからつい応えてあげてしまう人もいるでしょう。

しかし、要求吠えに対して応えてしまうと、「吠えたら要求に応えてくれる」「吠えると飼い主さんが理解してくれる」と学習してしまい、次からも吠えることで要求を訴えようとします。

5.無駄吠えに一貫性のない態度をとる

原則として、無駄吠えには無視を徹底し、落ち着いたら褒めるという行動を一貫することが大事です。しかし、これを理解していても、つい日によって無駄吠えに一貫性のない態度をとってしまう飼い主は少なくありません。

昨日はきちんと無視できていたのに、今日はうっかり「何？」と応えてしまった……というように、一貫性のない態度をとると、犬を混乱させてしまい、いつまで経っても無駄吠えが直りません。

犬の無駄吠えをなくすためにすべき飼い主の行動

犬の無駄吠えをなくすためには、以下の基本対応を一貫して貫いてください。

吠えるのをやめるまでは無視を徹底する 吠えるのをやめて落ち着いてから褒める なぜ吠えたのか原因を探り、次回からその原因を排除（または対策）する

原則として、愛犬が吠え出したら、吠えるのをやめるまでは無視を徹底してください。視線を送るのもNGです。難しいようであれば、一旦、落ち着くまで部屋を立ち去るという方法もよいでしょう。

愛犬が吠えるのをやめて落ち着いた様子を見せたら、飼い主から近寄っていき、褒めてあげてください。その後、要求がある場合は、愛犬の要求に応えてあげましょう。

ここで終わらせず、次になぜ吠えたのか原因を探ります。遊んでほしかった、ケージから出してほしかった、不安なことがあったなど、理由は犬によってさまざまです。

原因を探り、その原因が再び発生しないように対策したり、排除したりすることで、少しずつ吠える原因をなくしていくことも無駄吠えを治す近道になります。

まとめ

犬を無駄吠えさせてしまう原因は、飼い主の対応にあることも珍しくありません。今回紹介したタブー行動に、少しでも当てはまる行動をとっている場合は、今日から無駄吠えに対して正しい対応を徹底しましょう。