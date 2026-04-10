ついに100均もここまできたか…！「なぜあの高級品が！？」専門店で売られてる本格食品
商品情報
商品名：スティックハニープラス マヌカハニーMGO115＋
価格：￥432（税込）
内容量：32g（8g×4個）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4972203580534
少量だから初めてでも試しやすい！あのマヌカハニーをダイソーで発見
さまざまな商品が揃っているダイソーの食品売り場。スーパーでは出会えないような商品と出会えることもあるので、つい売り場に長時間滞在してしまいます。
そんな中、ちょっと珍しいものを発見しました。それが、『スティックハニープラス マヌカハニーMGO115＋』です。
よく健康食品専門店などで販売されている、あのマヌカハニーがダイソーで買えるとは思いませんでした…！
各8gの個包装で4本入っており、価格は432円（税込）です。
100円ショップの食品としては高価格帯の商品ではありますが、マヌカハニー自体が高価なものなので、少量で手に取りやすい価格が良いなと思います。
個包装タイプなので、食べたいときに箱から1本ずつ取り出せてお手軽です。
瓶などから取り出す手間がいらないので、はちみつ専用スプーンが不要で、手や容器がベタベタにならないのが嬉しいです。
出先でも楽しみやすく、個包装ならではの使い切りやすさも魅力的です。
普通の蜂蜜とは異なる濃厚さ◎日常で手軽に取り入れられる！
マヌカハニーとは、ニュージーランドに自生するマヌカの花から採取される蜂蜜のこと。こちらの商品の数値はMGO115＋となっています。
MGOとは、1kgのマヌカハニーに含まれるメチルグリオキサール（殺菌・抗菌成分）の含有量を示し、この数値が高いほど抗菌作用も価格も上がります。
ただ、MGOが高いものは独特の風味が強く、食べにくいと感じる方も。こちらは初心者の方でも比較的食べやすいMGOが低めのマヌカハニーなので、日常的な健康維持におすすめとのことです。
中身は濃い琥珀色をしています。粘度が高く、スプーンに出して傾けてもゆっくりと垂れていく、まるでキャラメルのような濃厚さです。
食感はとろりとしていて重厚な印象。一般的なさらさらとした蜂蜜よりも、生キャラメルやバタースコッチに似たぽってりとした濃厚な甘みがあります。
マヌカの花に由来する、清涼感のあるハーブのような香りが鼻に抜けます。人によっては「少しスーッとする」「森林のような香り」と表現されます。
また、甘さの奥に、わずかにビターな後味を感じることがあります。蜂蜜というよりも漢方のような風味に近いので、好みが分かれる可能性がありますが、お試しとしてちょうどいい商品だと思いました。
今回はダイソーで見つけた『スティックハニープラス マヌカハニーMGO115＋』をご紹介しました。見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。