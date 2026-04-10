ついに100均もここまできたか…！「なぜあの高級品が！？」専門店で売られてる本格食品

スーパーでは見つからないような食品に出会えることもあるダイソー。なんと、あのマヌカハニーを発見しました！手を汚さず食べきりやすい、お手軽な個包装タイプ。4本入りで400円と100均の食品としては高価格帯の商品ですが、高価なマヌカハニーを少量ずつ試せるのが嬉しいです！

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商品情報

商品名：スティックハニープラス マヌカハニーMGO115＋

価格：￥432（税込）

内容量：32g（8g×4個）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4972203580534

少量だから初めてでも試しやすい！あのマヌカハニーをダイソーで発見

さまざまな商品が揃っているダイソーの食品売り場。スーパーでは出会えないような商品と出会えることもあるので、つい売り場に長時間滞在してしまいます。

そんな中、ちょっと珍しいものを発見しました。それが、『スティックハニープラス マヌカハニーMGO115＋』です。

よく健康食品専門店などで販売されている、あのマヌカハニーがダイソーで買えるとは思いませんでした…！

各8gの個包装で4本入っており、価格は432円（税込）です。

100円ショップの食品としては高価格帯の商品ではありますが、マヌカハニー自体が高価なものなので、少量で手に取りやすい価格が良いなと思います。

個包装タイプなので、食べたいときに箱から1本ずつ取り出せてお手軽です。

瓶などから取り出す手間がいらないので、はちみつ専用スプーンが不要で、手や容器がベタベタにならないのが嬉しいです。

出先でも楽しみやすく、個包装ならではの使い切りやすさも魅力的です。

普通の蜂蜜とは異なる濃厚さ◎日常で手軽に取り入れられる！

マヌカハニーとは、ニュージーランドに自生するマヌカの花から採取される蜂蜜のこと。こちらの商品の数値はMGO115＋となっています。

MGOとは、1kgのマヌカハニーに含まれるメチルグリオキサール（殺菌・抗菌成分）の含有量を示し、この数値が高いほど抗菌作用も価格も上がります。

ただ、MGOが高いものは独特の風味が強く、食べにくいと感じる方も。こちらは初心者の方でも比較的食べやすいMGOが低めのマヌカハニーなので、日常的な健康維持におすすめとのことです。

中身は濃い琥珀色をしています。粘度が高く、スプーンに出して傾けてもゆっくりと垂れていく、まるでキャラメルのような濃厚さです。

食感はとろりとしていて重厚な印象。一般的なさらさらとした蜂蜜よりも、生キャラメルやバタースコッチに似たぽってりとした濃厚な甘みがあります。

マヌカの花に由来する、清涼感のあるハーブのような香りが鼻に抜けます。人によっては「少しスーッとする」「森林のような香り」と表現されます。

また、甘さの奥に、わずかにビターな後味を感じることがあります。蜂蜜というよりも漢方のような風味に近いので、好みが分かれる可能性がありますが、お試しとしてちょうどいい商品だと思いました。

今回はダイソーで見つけた『スティックハニープラス マヌカハニーMGO115＋』をご紹介しました。見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。