銀座コージーコーナーは、4月10日から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で夏季限定スイーツギフトを販売する。

ゼリーやシャーベット、くずきりなど、多彩に用意した。夏のあいさつや、自宅でのデザートにおすすめのフルーティーで爽やかなスイーツギフトを多彩に用意している。

夏の平均気温が3年連続で最高記録を更新していることを背景に、ひんやりシャリっと感がうれしい“シャーベット”や、冷やしてゼリー、凍らせてシャーベットとしても楽しめる“シャーベットゼリー”を新たにアソートに加え、暑い夏にうれしいギフトをラインアップした。

果実感あふれるゼリーとなめらかに口どけていくシャーベットの詰合せ「フリュイジュレ＆シャーベット」、吉野本葛使用のくずきりを果汁入りシロップと一緒に食べる「フルーツくずきり」、焼菓子やフルーツゼリー、シャーベットなどをバラエティ豊かに詰め合わせた「ギフトアソート」になっている。

感謝の気持ちをスイーツにのせて、大切な人へ贈ってみてほしいという。オンラインショップでは、4月下旬から順次発売となる。



「ギフトアソート（22個入）」

「ギフトアソート」は、フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」。フルーティーでなめらかな味わいを凍らせて楽しむ「フルーツシャーベット」。風味豊かに焼き上げた2種のマドレーヌと、4種のクッキーを詰め合わせた。バラエティ豊かなアソートを楽しんでほしい考え。



「フリュイジュレ（6個入）」

「フリュイジュレ（6個入）」は、フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」。暑い時期にうれしい、ひんやりスイーツのギフトになっている。



「フリュイジュレ＆シャーベット」

「フリュイジュレ＆シャーベット」は、フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」。フルーティーでなめらかなおいしさを凍らせて楽しむ「フルーツシャーベット」。暑い時期にうれしい、ひんやりスイーツのギフトになっている。



「フルーツゼリーアソート（9個入）」

「フルーツゼリーアソート（9個入）」は、フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」。フルーティーでなめらかなおいしさを凍らせて楽しむ「フルーツシャーベット」。冷やし方で2通りの食感を楽しめる「2層のシャーベットゼリー」。暑い時期にうれしい、ひんやりスイーツのギフトになっている。



「フルーツくずきり（6個入）」

「フルーツくずきり（6個入）」は、吉野本葛を使用した、なめらかな口あたりのくずきりと、果汁入りシロップを一緒にいただく和スイーツ。爽やかな甘み「ふじりんご」、濃厚な甘みと香り「愛媛県産せとか」、すがすがしい甘ずっぱさ「瀬戸内レモン」、甘さと酸味のバランスがよい「紅ほっぺ苺」の4つの味わいをアソートした。

［小売価格］

ギフトアソート（22個入）：3240円（税込）

ギフトアソート（19個入）：2700円

ギフトアソート（28個入）：5400円

フリュイジュレ（6個入）：1620円

フリュイジュレ＆シャーベット（12個入）：3240円

フリュイジュレ＆シャーベット（8個入り）2160円

フルーツゼリーアソート（9個入）：3240円

フルーツくずきり（6個入）：3024円

（すべて税込）

［発売日］4月10日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp