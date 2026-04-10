「さすがです」全治半年のけが・前園真聖、リハビリの進ちょく報告「まだまだ困難な面もたくさんありますが」
元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。リハビリの進ちょくを報告した。
【写真】「さすがです」全治半年のけがを負い、リハビリに励む前園真聖
前園は2月、番組中のロケで全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。
投稿では「1/2荷重で歩けるようになりました」と報告。「まだまだ困難な面もたくさんありますが、同時にリハビリが一歩一歩進んでいる喜びも感じます。そして、いつもコメントや変わらぬサポートをありがとうございます。とても励みになっています」と感謝を伝えた。
続けて「今日はリハビリを頑張ったご褒美に、米沢屋の特製焼肉弁当をいただきました。明日もリハビリ頑張ります！」と結んだ。写真ではリハビリに励む自身の姿を公開した。
この投稿には「すごい さすがです」「1日1日の積み重ね！じっくりいこうやー」などのコメントが寄せられている。
【写真】「さすがです」全治半年のけがを負い、リハビリに励む前園真聖
前園は2月、番組中のロケで全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。
投稿では「1/2荷重で歩けるようになりました」と報告。「まだまだ困難な面もたくさんありますが、同時にリハビリが一歩一歩進んでいる喜びも感じます。そして、いつもコメントや変わらぬサポートをありがとうございます。とても励みになっています」と感謝を伝えた。
続けて「今日はリハビリを頑張ったご褒美に、米沢屋の特製焼肉弁当をいただきました。明日もリハビリ頑張ります！」と結んだ。写真ではリハビリに励む自身の姿を公開した。
この投稿には「すごい さすがです」「1日1日の積み重ね！じっくりいこうやー」などのコメントが寄せられている。