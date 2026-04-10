

「新ポリグリップ プレミアムプラス 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」

Haleonジャパンは、入れ歯安定剤のロングセラーブランド「ポリグリップ」から、「天然アロエエキス配合（粘弾性調整剤の構成成分）」の「新ポリグリップ 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」を4月13日から発売する。

「新ポリグリップ 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」は、「これからの歯ぐきの健康」に着目した、ポリグリップのシリーズ最上位「プレミアムプラス」の入れ歯安定剤。ポリグリップとして初めて天然アロエエキスを配合し、将来の歯ぐきの健康に着目した特別な処方となっている。入れ歯と歯ぐきの間に、なめらかな保護層（義歯安定剤層）を形成することで入れ歯をしっかり安定させ、歯ぐきへの負担をやわらげる。

さらに、使いやすさで好評を得ている極細ノズルを採用。狙った箇所に少量を塗布するだけで、クリームがうすく均一に広がり、しっかりフィット。口の中がべたつきにくく、快適な使い心地を実現した。

ポリグリップに共通する、入れ歯を安定させ食べ物の挟まりをブロックする機能に加え、歯ぐきへの負担軽減と将来の健康を考えた「新ポリグリップ プレミアムプラス 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」。ぜひ、そのフィット感を試してほしい考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月13日（月）

Haleonジャパン＝https://www.haleon.com/jp