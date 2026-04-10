多摩動物公園、サクラ倒木事故で“警戒” 都立公園で発生ふまえ、一部通行を規制
多摩動物公園は10日、公式サイトとXを更新。都立公園でサクラ倒木事故が発生していることをふまえ、一部園路を通行規制とするなど対策。注意を呼びかけた。
【画像】倒木警戒…多摩動物公園の「通行止め」マップ
投稿で「都立公園でのサクラ倒木事故の発生をふまえ、４月４日（土）から当面の間、一部の園路で通行規制し迂回をお願いしています」と報告。「伐採等の対応を完了次第、解除する予定です」とし、「ご来園の皆様には大変ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解下さいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
園内マップにて、通行止めの箇所を公開。「この他にも折れ枝等について注意喚起の掲示をしている箇所がありますので、お気を付けてご通行ください」と伝えた。
●期間
2026年4月4日（土）〜当面の間
●規制箇所
【通行止め】
・ムササビ〜ニホンザル間
・ニホンカモシカ（園内マップ42付近）〜アジアゾウ屋内ビューエリア
・水鳥橋
・コアラ館（園内マップ33付近）〜ワラビー舎（園内マップ34付近）
【通行幅制限】
・トキ舎付近（園内マップ56付近）
・ヤギ舎付近
この他にも折れ枝等について注意喚起の掲示をしている箇所があり。
【画像】倒木警戒…多摩動物公園の「通行止め」マップ
投稿で「都立公園でのサクラ倒木事故の発生をふまえ、４月４日（土）から当面の間、一部の園路で通行規制し迂回をお願いしています」と報告。「伐採等の対応を完了次第、解除する予定です」とし、「ご来園の皆様には大変ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解下さいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
●期間
2026年4月4日（土）〜当面の間
●規制箇所
【通行止め】
・ムササビ〜ニホンザル間
・ニホンカモシカ（園内マップ42付近）〜アジアゾウ屋内ビューエリア
・水鳥橋
・コアラ館（園内マップ33付近）〜ワラビー舎（園内マップ34付近）
【通行幅制限】
・トキ舎付近（園内マップ56付近）
・ヤギ舎付近
この他にも折れ枝等について注意喚起の掲示をしている箇所があり。