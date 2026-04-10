将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント2回戦が4月10日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と羽生善治九段（55）が現在対局中だ。準決勝進出をかけた注目の一戦は、羽生九段の先手で角換わりの出だしとなった。

【映像】伊藤ニ冠VS羽生九段 注目の一戦

藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが進行中。決勝トーナメント2回戦では、棋界の若きトップランナーの伊藤二冠と永世棋聖資格保持者のレジェンド・羽生九段が激突する好カードが実現した。

現在、叡王の防衛戦に臨んでいる伊藤二冠。棋聖戦は5期目の参戦で、シードで決勝トーナメントに臨んでいる。1回戦では藤本渚七段（20）を破り、2回戦進出となった。一方、羽生九段は棋聖16期獲得で永世資格を保持。参戦49期目の今期は前期ベスト4の結果により決勝トーナメントからの参戦で、初戦で阿久津主税八段（43）に勝利した。

両者の対戦は全4局で、伊藤二冠の3勝1敗。今年1月に行われた第39期竜王戦1組ランキング戦以来の対戦となる。本局の勝者はベスト4に進出し、次戦で広瀬章人九段（39）−斎藤慎太郎八段（32）戦の勝者と対戦する。注目の一戦を制し、4強入りを決めるのはどちらか。持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

伊藤匠二冠 日替わりカレー

羽生善治九段 タンパク質スペシャルボウル

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲羽生善治九段 3時間6分（消費54分）

△伊藤匠二冠 3時間22分（消費38分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）