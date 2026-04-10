モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが、グループとハロー！プロジェクトを卒業することを4月9日、所属事務所の公式サイトで発表しました。



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牧野さんは、4月11日から開催される『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』の最終公演をもって、モーニング娘。'26並びにハロー！プロジェクトを卒業するとのことです。



公式サイトでは卒業の経緯について「本人より『思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい』との申し出がありました。その意思を尊重し、協議の結果、卒業という結論に至りました。」としています。





牧野さんは卒業にあたって自身のインスタグラムで「ハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年、 今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました。」「牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、 しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。」「また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います。」とコメントを綴っています。





牧野さんは2001年2月2日生まれで、現在25歳。2014年9月30日に13歳でモーニング娘。に加入しました。





【担当：芸能情報ステーション】