【World of Tanks: HEAT】 配信日：未定 基本プレイ無料（一部有料アイテムあり） 【クローズドベータ】 実施期間：4月16日～4月20日

ウォーゲーミングは、戦車ヒーローシューター「World of Tanks: HEAT」において、4月16日から4月20日までクローズドベータを実施する。

「World of Tanks: HEAT」は、ウォーゲーミングの新しい独自エンジンによって開発されており、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（SteamおよびWargaming Game Center）/Steam Deck/Nvidia GeForce NOWにおいて同時にリリースされる予定（配信日は未定）。また、完全なクロスプラットフォームプレイおよびクロスプログレッションに対応する。

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クローズドベータについて

【HEAT Closed Beta Starts April 16. Enlist Now!】

第二次世界大戦後の架空の時代を舞台にした本作は、装甲戦闘を再構築し、シリーズを象徴するゲームプレイを、よりダイナミックでスピード感あふれる戦場へと導く。プレーヤーは戦況を左右する固有の能力を持つ精鋭エージェントとなり、実験的な車輌群を操る。各戦車はそれぞれ独自の戦術的強みを備えており、高度な兵装システム、装甲モジュール、ビジュアルアップグレードによる奥深いカスタマイズによって、その性能をさらに強化できる。

クローズドベータ期間中、プレーヤーは多彩な戦車とエージェントのラインナップを体験でき、ディフェンダー、アタッカー、スナイパーという3つの異なる役割を通じて、さまざまなプレイスタイルに対応した戦いを楽しめる。ベータ版では、8つのマップで4種類のPvPモードを実装。

ハードポイント（5対5）では、動的に変化する一連の拠点を占領、防衛、維持しながら戦う。コントロール（5対5）では、単一のゾーンを占領し、維持する。キル・コンファーム（5対5）では、敵を撃破してトークンを回収するか、味方が落としたトークンを回収して相手チームの得点を阻止する。コンクエスト（10対10）では、大規模チームと複数の占領ゾーンによって、広大でダイナミックな戦場が展開される。

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