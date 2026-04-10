【谷川俊太郎】高校の卒業式で、58年間朗読され続けている詩が絵本化。火、水、人間の根源的な矛盾を表現する詩『あなたに』【書評】

【谷川俊太郎】高校の卒業式で、58年間朗読され続けている詩が絵本化。火、水、人間の根源的な矛盾を表現する詩『あなたに』【書評】