【谷川俊太郎】高校の卒業式で、58年間朗読され続けている詩が絵本化。火、水、人間の根源的な矛盾を表現する詩『あなたに』【書評】
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■詩人・谷川俊太郎の母校で朗読され続けている詩「あなたに」が、待望の絵本化
詩人・谷川俊太郎の母校で1968年から卒業式で朗読され続けている詩「あなたに」が、日本絵本賞受賞作家・ザ・キャビンカンパニーの手により、待望の絵本化。火と水、人間の持つ矛盾を通して生きることの根源を描いた美しい詩が、新たな詩絵本となりました。
人生の節目や困難な局面で手に取るたび、前へ進む勇気と力を与えてくれる本。これからを生きる10代へ、矛盾を抱えて生きる大人へ、すべての人に読んでほしい絵本です。
火、水、人間の根源的な矛盾を表現する詩。「あなたに答は贈らない」と若き日の谷川俊太郎さんが高校生へ託した力強い言葉は、10代で読んでも、大人になって読み返しても。何度でも心に強く語りかけ、気づきを与えてくれます。「言葉の意味を反芻し、己を見つめるきっかけとなる」そんな詩です。
この力強い詩に絵を描いたのは、絵本作家・美術家として幅広く活動するザ・キャビンカンパニーの二人です。谷川さんが生み出した詩と対話を繰り返し、独自の表現で新たな息吹を吹き込みました。
■装丁にもこだわった宝物のような絵本は、ギフトにもおすすめ
「全ての人にとって、特別な詩絵本になりますように」という願いを込めて、絵本のつくりにもこだわりました。装丁を担当したのはデザイナーの脇田あすかさん。箔押しのタイトルをはじめ、カバーを外した本体は、手に取った「あなたに」贈る気持ちが込められています。ギフトにもおすすめの美しい絵本になりました。
また、後半に現れるのは圧巻の両観音ページ。ザ・キャビンカンパニーが描く独自の世界に没入するような感覚が体験できるはずです。
■絵／ザ・キャビンカンパニーからのメッセージ
「あなたに」の絵を描いている間、ずっと谷川さんとお話しをしているようでした。この詩を書いた時の谷川さんは37才。奇しくも今の私たちと同じ歳です。制作の途中で、谷川さんの訃報が届きました。けれど私たちの目の前には、若き日の谷川さんが確かに存在していて、一緒に「矛盾する世界」について、じっくりと語り合っていたのです。作品は生死や時を超えていきます。この絵本も、おそらく残り続け、これからを生きる人々の、大切な語り相手となってくれるのだと思います。谷川さん、ありがとうございました。
本記事は「絵本ナビ」から転載しております