【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体：Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

　プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「レガシーアート“三浦 建太郎” ベルセルク ゾッド」を公開した。発売日と価格は共に未定。

　本製品は、三浦建太郎氏のマンガ「ベルセルク」に登場する「ゾッド」を、同社のスタチューシリーズ「レガシーアート“三浦 建太郎”」から1/4スケールで立体化するもの。

　今回配信にて本製品が発表され、2026年第2四半期より予約開始することが告知された。

【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS | Prime 1 Studio】

(C)三浦建太郎（スタジオ我画）／白泉社