「ベルセルク」より「ゾッド」の1/4スケールスタチューが2026年第2四半期に受注開始決定！【#NLSXVII】
【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS】 4月10日11時 配信 配信媒体：Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル
プライム1スタジオは、4月10日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS」にて、スタチュー「レガシーアート“三浦 建太郎” ベルセルク ゾッド」を公開した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、三浦建太郎氏のマンガ「ベルセルク」に登場する「ゾッド」を、同社のスタチューシリーズ「レガシーアート“三浦 建太郎”」から1/4スケールで立体化するもの。
今回配信にて本製品が発表され、2026年第2四半期より予約開始することが告知された。
【NEXT LEVEL SHOWCASE XVII: VISIONS OF THE REALMS | Prime 1 Studio】
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣- Prime 1 Studio (プライム１スタジオ) (@Prime1Studio) April 10, 2026
NEXT LEVEL SHOWCASE XVII:
VISIONS OF THE REALMS
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ダークファンタジーの金字塔
『ベルセルク』より
「ゾット」の最新情報をお送りします🗡️
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(C)三浦建太郎（スタジオ我画）／白泉社