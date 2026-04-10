大人気アイドルグループ「光ＧＥＮＪＩ」の元メンバーで、俳優の大沢樹生（５６）が運転免許証の更新を報告し、反響が寄せられている。

大沢は１０日までにインスタグラムで「本日もお疲れ様でした 今週平日は久々にゆるゆるスケジュールだった〜」と書き出し、「７日（火）は、娘の入学式 中学進学おめでとう 中学の３年間はあっという間に過ぎちゃいそうだけど新たな学校生活、新たな友達、幼稚園から続けているバレエもおもいっきり楽しんでもらいたい〜応援してるぜ」と長女の門出を祝福。

続けて「今日は運転免許の更新に行って来た ここ数年、運転してないしペーパードライバーやん」とつづり、「つか…視力検査危なかった！ギリチョンセーフ 普段の生活では裸眼で支障ないけど…視力がヤバっ」と明かした。

運転免許証の写真をアップ。フォロワーは「免許の写真！そのまんまイケメン」「免許証の写真までカッコイイ」「楽しい中学生活が送れます様に 免許の写真もステキ過ぎます」「免許証の写真って本当の顔とだいぶ違くなりがちですが、大沢さんはそのままでカッコ良すぎっすね」「プロマイドみたい。さすがに素敵」「免許証の写真がカッコいいって中々ない」と、ただ者ではない写真写りを絶賛していた。

大沢は１９９６年６月に女優だった喜多嶋舞さん（２０１５年に引退）と結婚。９７年１月に長男が誕生したが、０５年９月に離婚。０８年４月に元モデルの女性と再婚し、１４年１月に長女をもうけた。３月２５日の投稿では小学校卒業式でまな娘との親子ショットを披露し、「お口もとがみきおさんに似てますね」と話題になった。