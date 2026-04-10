きょうは午後も広く雨が降る予想で、雷や急な激しい雨に注意が必要です。

【写真を見る】東海地方は午後も広く雨 いつどこで降る？最新の雨シミュレーション 週末は晴れてお出かけ日和に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/10 昼）

名古屋市内は、きのうの夕方ごろから雨が続いています。弱い雨と本降りの雨を繰り返していて、南寄りの風が強まっています。

きょうは午後も各地で雨が続くでしょう。最高気温は20℃前後の所が多い予想です。夜も気温はあまり下がらないでしょう。



【雨予想】

午後も各地で雨が続くでしょう。夕方にかけては、急にザッと強まる激しい雨に注意が必要です。夜には次第に雨は止み、あすにかけて天気は回復するでしょう。

週末は広く晴れ お出かけ日和に

【週間予報】

週末は広く晴れて、お出かけ日和になるでしょう。日差しのもとでは汗ばむ陽気になりそうです。こまめな水分補給を心がけましょう。



来週火曜日や水曜日は、広く雨が降る予想です。木曜日には日差しが戻り、過ごしやすい陽気になるでしょう。朝晩は季節先取りの暖かさになる見込みです。