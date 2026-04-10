パワステフルードが漏れだした

こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第12回は、これまでに発生したトラブルおよびその対応記について、前回に引き続き『その2』をお送りします。

【画像】旧車は一筋縄でいかない？ B11型日産サニーカリフォルニアのトラブルと対応記 全4枚

『その1』で記したように、2023年に入手したB11型サニーカリフォルニアは、トラブルはあまりないといいなあ、という淡い望みを打ち砕くように、来て数ヵ月で幾度か工場入りをしてしまいました。



修理の話題だと『キャッチーな画像』が作りにくいので、元気いっぱいの近況写真を載せてみました。 遠藤イヅル

とはいえ、その理由のほとんどが『部品の寿命』なので、当時経年38年で走行距離12万キロオーバーのサニーには、致し方ない面はあるでしょう。

排気漏れ、冷却水漏れ、ワイパーのリンク修理、エンジンマウントやオルタネーターの交換などを経て、ゴキゲンに走行距離を伸ばしていたサニーですが、次のトラブルは2024年の春。クルマの下から、また何か垂れているのを発見しました。

それが冷却水とパワーステアリングのフルードと判明。冷却水は前回修理したのとは違うところから漏れています。あちゃー。

パワステフルードのリークもそれなりの量です。市販の漏れ止め剤を投入するも効果はなく、補充しても減る状態が続きました。パワステ、直すにしても部品あるかな……。

古いクルマの部品確保問題

しかも液漏れはそれだけでは済まず、確認したらブレーキフルードもかなり減っているではありませんか。しかもハンドルを切ると、左前からゴリゴリと音が……。うーん、ドライブシャフトもダメっぽいです。

となると、頼りになるのはいつもの主治医『オートサービス&パフォーマンス・エンドウ』です。事情を説明してサニーを持ち込み、修理してもらうことになりました。



ブレーキフルード確認前後の写真。規定量には達していますが、筆者の入れた赤い線からもわかるように液面が減っています。 遠藤イヅル

ところで、このクルマに乗っていると「部品は出ますか？」とよく聞かれますが、B11型サニーに関して言えば、絶望的です。

まずB11型サニー自体が、もはやほぼ絶滅しています。中古車の流通数がいまだに少なくなく、チューニングパーツやサードパーティの部品が多いB310型サニーやB120型サニートラックのほうが、維持はラクではないでしょうか。

また、洋の東西を問わず1960〜1970年代のクルマのほうが、パーツ面の確保はしやすいはずです（人気があるかないか、という側面も無視できませんが）。

一方で、1980〜1990年代頃の国産ヤングタイマーは、車種数、使用部品、電子部品の多さも手伝い、メーカーや車種によっては修理が極めて困難です。

もしこれから国産旧車やヤングタイマーが欲しい、と思っている人がいたら、購入後に修理やパーツ確保をしてくれる主治医やルートの確保、同じ趣味を持つ人とのネットワークを持つことをお勧めします。

案の定、部品は容易に見つからない

なぜこんなことを書いたのかと言うと、まさに『部品を見つけるのが極めて大変だった』からです。と言ってもぼくは主治医に任せっきりなので、苦労してパーツを世界中から探し出してくれる主治医には、頭が上がりません。

診断の結果、パワステフルードはラックからの漏れ、ブレーキフルードは前、後輪へのブレーキ力の配分を調整する『プロポーショニングバルブ』から漏れていたのですが、予想どおりどちらも部品は容易に見つかりません。



主治医が豪州からなんとか取り寄せたというプロポーショニングバルブ。なんでもラス1だそうです。 遠藤イヅル

そこで前者はオーバーホールを実施。後者は世界中から探しに探してもらい、豪州からなんとか入手してもらいました。感謝、感謝です。

入庫中にはこれ以外にも、右側のドライブシャフト、タイロッドエンドとロワアームのボールジョイントブーツ、オートマチックのオイルクーラーのホース、フューエルポンプなども交換を行なっています。なお冷却水漏れはホースの交換で解決です。

こうして数ヵ月に及ぶ修理を経てサニーが帰還。嬉しくて仕事がてら少し遠くまでドライブしちゃいました。修理代は前回よりも高額でしたが、こうしてリフレッシュしていくのは、ほんとうに気持ちがいいですね。

……しかし！ 要修理箇所の『本丸』はなんとまだ他にありました。それがいちばん大変だとは、この時は思いもしませんでした（涙）。

次回は『その3』として、そのトラブルの内容と顛末記をお送りします。

（当連載は不定期掲載ですが、主に金曜日お昼頃に公開予定となります）