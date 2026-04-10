蒔田彩珠 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の蒔田彩珠（23）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。愛車のバイクにまたがる姿を公開し、ドラマなどで見せるイメージとのギャップに注目が集まっている。

【動画】「思っていたイメージ変わった」愛車ヤマハ『ドラッグスター250』で激走する蒔田彩珠

　投稿では「キャッシュオンリーバイカー第2弾！ Let’s Go!!!!」とコメントし、ヤマハの『ドラッグスター250』に乗る様子を披露。白いヘルメットにサングラス、ラフなスウェット姿でバイクにまたがる姿は、ナチュラルながらもクールな雰囲気を感じさせた。

　さらに動画では、実際に公道を走るツーリングシーンも収められており、安定したハンドルさばきで風を切って走る姿も公開。準備する様子から走行シーンまで映し出され、バイカーとしての一面がより際立つ投稿となっている。

　この投稿にファンからは、「かっけえ〜」「思っていたイメージ変わった」「この時期のバイクは気持ちいいですよねー」「めちゃくちゃ似合います」「ツーリング日和になってきましたね」といったコメントが寄せられていた。