『リブート』出演・蒔田彩珠、愛車のヤマハ『ドラッグスター250』で激走 ギャップある姿に「イメージ変わった」の声
俳優の蒔田彩珠（23）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。愛車のバイクにまたがる姿を公開し、ドラマなどで見せるイメージとのギャップに注目が集まっている。
【動画】「思っていたイメージ変わった」愛車ヤマハ『ドラッグスター250』で激走する蒔田彩珠
投稿では「キャッシュオンリーバイカー第2弾！ Let’s Go!!!!」とコメントし、ヤマハの『ドラッグスター250』に乗る様子を披露。白いヘルメットにサングラス、ラフなスウェット姿でバイクにまたがる姿は、ナチュラルながらもクールな雰囲気を感じさせた。
さらに動画では、実際に公道を走るツーリングシーンも収められており、安定したハンドルさばきで風を切って走る姿も公開。準備する様子から走行シーンまで映し出され、バイカーとしての一面がより際立つ投稿となっている。
この投稿にファンからは、「かっけえ〜」「思っていたイメージ変わった」「この時期のバイクは気持ちいいですよねー」「めちゃくちゃ似合います」「ツーリング日和になってきましたね」といったコメントが寄せられていた。
【動画】「思っていたイメージ変わった」愛車ヤマハ『ドラッグスター250』で激走する蒔田彩珠
投稿では「キャッシュオンリーバイカー第2弾！ Let’s Go!!!!」とコメントし、ヤマハの『ドラッグスター250』に乗る様子を披露。白いヘルメットにサングラス、ラフなスウェット姿でバイクにまたがる姿は、ナチュラルながらもクールな雰囲気を感じさせた。
この投稿にファンからは、「かっけえ〜」「思っていたイメージ変わった」「この時期のバイクは気持ちいいですよねー」「めちゃくちゃ似合います」「ツーリング日和になってきましたね」といったコメントが寄せられていた。