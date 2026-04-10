この季節だけのご褒美♡デニーズの“とろけるマンゴーデザート”が優勝すぎる！

暖かくなってくると、恋しくなるのが“トロピカルスイーツ”。そんな今の気分にぴったりなのが、【デニーズ】のマンゴーデザート♡なんと今年は、7年ぶりに待望の「全店」復活！芳醇な香りととろける甘さ、なめらかなくちどけが魅力のタイ産完熟マンゴーは、まさに“今だけの贅沢”。パフェをはじめ、全7品のバリエーションで楽しめるのも嬉しいポイントです。

とろける甘さにうっとり♡こだわりの“完熟マンゴー”

今回、使用しているのは、タイ産の「ナンドクマイ」。その名前は「花のしずく」を意味し、やさしい甘さ、とろけるようなめらかなくちどけ、芳醇な香りが特徴です。食べごろのおいしさを提供するため、ほぼ毎日空輸で各店舗へ届けています。

なんと、このマンゴーは生でも購入が可能。そのおいしさを実感したら、おうちでも楽しめるのはうれしいですね。

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今日はどれにする？気分で選べる贅沢ラインナップ

「フレッシュマンゴーのザ・サンデー」

価格：2,134円

華やかな「フレッシュマンゴーのザ・サンデー」や、気軽に楽しめるパルフェなど、シーンに合わせて選べるのも魅力。

サンデーは、みずみずしいマンゴーの果肉を重ねてまるで花が咲いたように美しく仕上げました。真っ赤にきらめくハイビスカスゼリーが見ためと味のアクセントに。

マンゴーとパッションフルーツの酸味が印象的なエキゾチッククリーム、爽やかなレモンチーズクリームがマンゴーの甘さや香りを引き立てます。

たっぷりのマンゴーにアイスやクリームが重なって、見た目も味も満足度高め。

「今日はしっかり甘いもの食べたい…！」そんな日にぴったりです。

さっくりデニッシュとマンゴーのデザート

「マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ」

価格：990円

さっくり焼き上げたデニッシュと、フレッシュなマンゴーを合わせた「マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ」は、ボリュームもあり、とっても豪華なプレートデザート。

マンゴーやマンゴーソルベ、マンゴーソースを彩りよく盛り合わせ、焼きたてのデニッシュにレモンチーズクリームをとろ～り。

濃厚なチョコソースと、クラッシュメレンゲが絶妙なアクセントに。あたたかい×ひんやりが一皿で味わえる楽しい一皿です。

頑張った日のご褒美にも、友達とのカフェタイムにもぴったりなマンゴーデザート。今しか味わえない“とろける贅沢”を、ぜひデニーズで楽しんでみて。

この季節、マンゴー欲が止まらなくなるかも…！