「ファミマTV」で中島健人が映画を独自の視点でナビゲートする新番組「Kenty CINEMA」スタート 森香澄は“夜食”を楽しむ
ファミリーマートは、ゲート・ワンとともに、店内デジタルサイネージを「店舗体験を楽しくするメディア」として強化していく。14日から、「FamilyMartVision」を「ファミマTV」へと改称し、リニューアル第1弾として、中島健人、森香澄が登場する新番組を順次放映する。
【写真】森香澄は“夜のファミリーマート”も舞台に夜食を楽しむ
FamilyMartVisionの設置店舗数は1万1000店舗を突破し、媒体認知率は平均で約56％、特に10代、20代では約70％と若年層での認知が広がっている。広告出稿企業数はこの4年間で2022年度比4.5倍の440社超と、多くの企業が活用している。
今回、「店舗体験を楽しくするメディア」としての取り組みを一層強化すべく、これまで以上に“観る”を楽しむコンテンツを制作するほか、広告だけでなく、番組を放映していることをイメージしてもらえるよう、名称を「FamilyMartVision」から「ファミマTV」へ改称する。
これにより、視認率の向上と新たな来店動機を創出し、販促媒体の枠を超えた「身近な生活動線上の放送局」へと進化させていく。さらに、ハードウェア面においても、デジタルサイネージのLED化について検討を進め、消費電力および電気料金の削減を図り、地球環境に配慮した持続可能な運営を目指す。
「ファミマTV」は、ファミリーマートを訪れるすべての人に対し、いつもの日常が少し豊かになるような以下の体験を提供することを目指していく。 店舗を訪れるだけで、ワクワク感や癒やし、ちょっとした気分転換を感じられるような、楽しい店舗体験を届ける。また、ふと見上げた画面から始まる、新しい情報やエンターテインメントとの出会いを提供することで、「新しい何かを発見する楽しさ」を味わえる魅力的な時間にする。
「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」は、俳優・アーティストとして第一線で活躍する中島が、話題作から注目作までを独自の視点でナビゲートする映画番組。作品の魅力を「語りたくなるポイント」に絞って切り取り、見どころや背景をわかりやすく紐解く。「レジ待ちや商品選びの数十秒が、週末の予定を決める時間になる。」日常の中に“映画の入口”をつくり、視聴のきっかけを自然に立ち上げる。6月2日から放映開始で、1週間に1回更新の月4本。時間帯は朝・昼（午前5時〜午後5時59分）に放映される。
「秘密の夜食」は、森が“夜のファミリーマート”を舞台に、今日1日を終えた自分に許す夜食の楽しみ方を提案するグルメ番組。「こんな時間に食べるの、ダメなのに…」という背徳感や本音に寄り添いながら、思わず試したくなる商品・食べ方を紹介。視聴して終わりではなく、その場で手に取れるコンビニだからこそ、画面の中の提案がすぐに“体験”へ変わっていく。4月14日から放映開始で、2週間に1回更新の月2本。時間帯は夜・深夜（午後6時〜深4時59分）に放映される。
【写真】森香澄は“夜のファミリーマート”も舞台に夜食を楽しむ
FamilyMartVisionの設置店舗数は1万1000店舗を突破し、媒体認知率は平均で約56％、特に10代、20代では約70％と若年層での認知が広がっている。広告出稿企業数はこの4年間で2022年度比4.5倍の440社超と、多くの企業が活用している。
これにより、視認率の向上と新たな来店動機を創出し、販促媒体の枠を超えた「身近な生活動線上の放送局」へと進化させていく。さらに、ハードウェア面においても、デジタルサイネージのLED化について検討を進め、消費電力および電気料金の削減を図り、地球環境に配慮した持続可能な運営を目指す。
「ファミマTV」は、ファミリーマートを訪れるすべての人に対し、いつもの日常が少し豊かになるような以下の体験を提供することを目指していく。 店舗を訪れるだけで、ワクワク感や癒やし、ちょっとした気分転換を感じられるような、楽しい店舗体験を届ける。また、ふと見上げた画面から始まる、新しい情報やエンターテインメントとの出会いを提供することで、「新しい何かを発見する楽しさ」を味わえる魅力的な時間にする。
「Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）」は、俳優・アーティストとして第一線で活躍する中島が、話題作から注目作までを独自の視点でナビゲートする映画番組。作品の魅力を「語りたくなるポイント」に絞って切り取り、見どころや背景をわかりやすく紐解く。「レジ待ちや商品選びの数十秒が、週末の予定を決める時間になる。」日常の中に“映画の入口”をつくり、視聴のきっかけを自然に立ち上げる。6月2日から放映開始で、1週間に1回更新の月4本。時間帯は朝・昼（午前5時〜午後5時59分）に放映される。
「秘密の夜食」は、森が“夜のファミリーマート”を舞台に、今日1日を終えた自分に許す夜食の楽しみ方を提案するグルメ番組。「こんな時間に食べるの、ダメなのに…」という背徳感や本音に寄り添いながら、思わず試したくなる商品・食べ方を紹介。視聴して終わりではなく、その場で手に取れるコンビニだからこそ、画面の中の提案がすぐに“体験”へ変わっていく。4月14日から放映開始で、2週間に1回更新の月2本。時間帯は夜・深夜（午後6時〜深4時59分）に放映される。