落語家の桂文枝（82）が10日、大阪・なんばグランド花月で会見し、83歳の誕生日7月16日に同所で「桂文枝独演会〜落語家60年目のハレ舞台〜」を開催すると発表。「60年の階段を上がってきた集大成を」と語った。

落語家としての60年間を20年ごと3分割し、各時代に創作した落語3席を披露。また、ゲストについては「東京の噺家さんを呼ぶことも考えましたが、今回は一緒にテレビ、舞台でやってきた芸人の皆さんに出ていただきたい」との構想も。上方漫才大賞を受賞した「ザ・ぼんち」を筆頭に、交渉を進めていることを明かした。

最近は「物忘れも激しくなりました」と苦笑いしたが、アルツハイマー型認知症の検査「アミロイドPET」を受診し、「“すごいです、有害なタンパク質がひとつもありません、きれいです”と言ってもらった。頭脳はいけそうですね」と良好な結果に気をよくした様子。体力面でもウォーキングに毎朝のテレビ体操、ステップ運動を続け「万全の体勢で臨みたい」と笑顔で誓った。

手がけた創作落語は現在350作に近づいているといい、「目標を500と決めたんで、やっていきたい」と有言実行に向け、意欲は衰えず。「落語は奥深い。理想の落語家に近づけるようやっていきたい」と語りつつ、「続けられてよかった、噺家になってよかったなあという思いでいっぱいです」と感慨をにじませていた。