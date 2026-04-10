「新型SUVの準備は万全の体制で順調に進んでいる」と宣言

三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年4月10日、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催の自動車イベント「オートモビルカウンシル2026」に、同社を代表するクロスカントリーSUV「パジェロ」の貴重な歴代モデルを出展しました。

会場でおこなわれた会見で三菱の岸浦恵介 代表執行役社長兼 COOは、「年内に“新型クロスカントリーSUV”を導入する」と発言しました。

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三菱はオートモビルカウンシル2026で、「ブランドレガシーから見る過去〜未来の三菱自動車らしさ」をテーマに掲げ、初代・2代目パジェロをはじめとする同社のクロスカントリーSUV 5モデルを出展しました。

初代パジェロは1982年にデビューし、それまで軍用ジープの延長線上にあった本格四輪駆動車を、レジャーユースの個人向けSUVとして広めたパイオニア的存在です。

高い走破性と、乗用車並みの扱いやすさ・デザイン性を両立させたオフロード車で、好景気やスキーブームなどを背景に人気を獲得していきます。

1983年からは、世界一過酷な競技ともいわれる砂漠のラリーである「パリ・ダカールラリー」（当時）に参戦。1985年には日本車として初となる総合優勝を飾るなど、モータースポーツでも大いに活躍し、さらにその名を広めていきました。

そんな三菱の一時代を築いたパジェロでしたが、2019年に惜しまれつつ国内の販売を終え、その後2021年にはグローバルでの販売も終えています。

同社では現在、3列シートの電動SUV「アウトランダーPHEV（プラグインハイブリッド）」がフラッグシップモデルとしてラインナップされていますが、本格的な四輪駆動による悪路走破性を誇るタフなクロスカントリーモデルのパジェロとは、やや異なるキャラクターとなっています。

熱心な三菱ファンを中心にパジェロ再登場を望む声は続いていましたが、2025年の秋頃には新聞・テレビなど複数のメディアなどで「復活か」との報道がなされたことで、SNSなどでさらに盛り上がりをみせました。

同年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、プレゼンテーションの最後に大型SUVの後姿が大写しされたほか、2026年の元旦に公開した三菱の公式動画やTVCMなどで同じ大型SUVの正面からの姿が映るなど、三菱自身も「何かを匂わせる」チラ見せを実施し、観るものの期待を大いに高めています。

画像は三菱自動車工業 岸浦恵介 代表執行役社長兼 COOと、1985年「ダカールラリー」総合優勝を果たした三菱の初代「パジェロ」参戦車両［「オートモビルカウンシル2026」三菱ブースにて（幕張メッセ）］

そんななか、1月の「東京オートサロン2026」の会見で三菱の加藤 隆雄社長（当時）が次のように宣言しました。

「今年2026年には、本格的なオフロード性能を持つ新型クロスカントリーSUVを投入する計画です。これからの三菱に是非ご期待ください」

そして今回、今年4月より新たに社長へ就任した岸浦氏が「年内発表」と明言したことで、より具体的な“新型クロスカントリーSUV”のデビュー時期が明らかになりました。

岸浦社長は「新型SUVの準備は万全の体制で順調に進んでおります。ぜひご期待ください」と話しており、三菱からの続報が今から待たれるところです。