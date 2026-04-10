海外大の合格者が倍増！注目の英語教育とは？「八雲学園中学校高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……八雲学園中学校高等学校】
▼東急東横線「都立大学」駅から徒歩5分
▼全校生徒数790人
▼2018年に女子校から男女共学化
▼2026年春の大学合格実績は、早慶上理17人、GMARCH45人、海外大62人など
▼洋書や赤本も充実！自習スペースを備えた図書室
▼中3生全員が2週間、高1生の希望者が3ヶ月参加できる充実の「アメリカ研修プログラム」
▼世界大会優勝者を生んだ空手部や全国3位の女子バスケ部などスポーツも強豪
＜伝統の卒業パーティー！感謝を伝えるダンスに密着！＞
▼高校3年生の卒業パーティー実行委員！帝国ホテルで先生や家族に感謝を伝える
▼涙の卒業式！先生から贈る言葉は・・・
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……八雲学園中学校高等学校】
▼東急東横線「都立大学」駅から徒歩5分
▼全校生徒数790人
▼2018年に女子校から男女共学化
▼2026年春の大学合格実績は、早慶上理17人、GMARCH45人、海外大62人など
▼洋書や赤本も充実！自習スペースを備えた図書室
▼中3生全員が2週間、高1生の希望者が3ヶ月参加できる充実の「アメリカ研修プログラム」
▼世界大会優勝者を生んだ空手部や全国3位の女子バスケ部などスポーツも強豪
＜伝統の卒業パーティー！感謝を伝えるダンスに密着！＞
▼高校3年生の卒業パーティー実行委員！帝国ホテルで先生や家族に感謝を伝える
▼涙の卒業式！先生から贈る言葉は・・・