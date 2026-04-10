161cmで最長308yのドラコン女子・松浦美侑のドリル『ボールを入れたヘッドカバー素振り』が面白い！
身長161センチ・58キロの体格で最長308ヤードを記録するドラコン女子の松浦美侑。松浦も常に行っている飛距離アップできるヘッドカバー素振りを教えてもらった。
【写真】手元と体を同調させてスクエアに戻す 最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング
◇ ◇ ◇みなさん、こんにちは！ドラコンプロの松浦美侑です。今回は、スイングが同調できるようになる簡単なドリルをお教えします。ドラコン競技においても、手元が体の正面から外れない“ 同調”は大切です。振り遅れるとフェースが開いてしまうし、手打ちになると力が入らないので、飛ばせません。速く振ろうとすると、振り遅れや手打ちになりやすい。手元が体の正面から外れない同調スイングなら、速く振ってもインパクトが安定して、効率よく飛ばせるようになります。そこでみなさんにオススメしたいのが、ヘッドカバーを使ったシャドースイングです。少し重い方が振りやすくなるので、ヘッドカバーの中にボールを3つ入れてください。そのまま両手で持ってアドレスしたら、ゆっくりバックスイング、インパクト、フォローと素振りします。キャラクターもののヘッドカバーを使っているなら、目を合わせたままに振りましょう。このとき、最初に構えたヘッドカバーの面をずっと見たまま振ってください。手首をコネたりしてヘッドカバーの面が変わってしまうと、スイングで中にフェース面がブレやすくなる。当然、ヘッドカバーが体の幅から外れないようにも意識してください。同調スイングで安定したインパクトになれば、球が曲がらず飛距離アップも狙えますよ。■松浦美侑まつうら・みゆ／ 1998年生まれ、兵庫県出身。東北福祉大学ゴルフ部でプレー後、JPDAドラコンプロとして活躍。最長記録は308ヤード。現在はレッスンプロとしても活躍中。◇ ◇ ◇身長161センチで305ヤード飛ばせる理由を大解剖！ 関連記事『身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】』公開中
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