LA在住の桃井かおり、75歳の誕生日に最新ショット公開「75歳とは思えない」「肌綺麗」「素敵な歳の重ね方」
米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおりが9日、自身のインスタグラムを更新。8日に誕生日を迎えたことを報告し、75歳の近影を公開した。
【写真】「美しすぎるー」75歳の誕生日を迎え近影ショットを公開した桃井かおり
桃井は「75歳のお誕生日、密に迎えました」と報告し、バースデーキャンドルを前にした近影を投稿。現在は身の回りが少し慌ただしい状況であることを「今とっ散らかっててワラシの誕生日どころでは無い」（原文ママ）と彼女らしい独特の言い回しで表現しつつも、無事に年齢を重ねられた喜びをつづっている。
「また新たに年重ねられた奇跡に驚き、これからは一年一年生き延びていることにただただ二人で感謝する誕生日となりそうです」と、パートナーと共に1日1日を大切に慈しむ、穏やかで深い人生観を明かした。
コメント欄には「75歳とは思えない」「肌綺麗」「素敵な歳の重ね方」「美しすぎるー」などの声が寄せられている。
【写真】「美しすぎるー」75歳の誕生日を迎え近影ショットを公開した桃井かおり
桃井は「75歳のお誕生日、密に迎えました」と報告し、バースデーキャンドルを前にした近影を投稿。現在は身の回りが少し慌ただしい状況であることを「今とっ散らかっててワラシの誕生日どころでは無い」（原文ママ）と彼女らしい独特の言い回しで表現しつつも、無事に年齢を重ねられた喜びをつづっている。
「また新たに年重ねられた奇跡に驚き、これからは一年一年生き延びていることにただただ二人で感謝する誕生日となりそうです」と、パートナーと共に1日1日を大切に慈しむ、穏やかで深い人生観を明かした。
コメント欄には「75歳とは思えない」「肌綺麗」「素敵な歳の重ね方」「美しすぎるー」などの声が寄せられている。