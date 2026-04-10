マガジン人気漫画家、ホロライブ所属の獅白ぼたん描く 灰仭巫覡『獅白杯』出展
週刊少年マガジンで連載中の漫画『灰仭巫覡』が、2026年4月11日・12日に開催される、ホロライブ所属VTuber・獅白ぼたん主催イベント「獅白杯 - オフライン -」に出展する。
【画像】独特な絵のタッチ！公開された「獅白杯」ビジュアル
『灰仭巫覡』と獅白ぼたんはこれまで、誕生日記念イラストを原作者・大暮維人が描き下ろしたほか、『灰仭巫覡』オリジナル楽曲「君と明かした夜」では、獅白ぼたんが歌唱を担当するなど、複数回にわたるコラボレーションを実施してきた。
そんな縁もあり、第4回にして初のオフライン開催となる今回、『灰仭巫覡』としても初の出展が実現した。
初のオフライン開催を記念して、大暮が描き下ろしイラストでお祝い。イラストは、「獅白杯 - オフライン -」のために大暮が描き下ろしたもので、獅白ぼたんと「ストリートファイター6」に登場する「ジュリ」が正面から向き合い、今にも戦いが始まるかのような臨場感あふれるイラストとなっている。イラストは、会場内でも掲示予定。
【『灰仭巫覡』出展内容】
会場内に『灰仭巫覡』特設ブースエリアが設けられ、複製原画やポスターを掲示予定で、大暮による華麗なイラストを楽しめる。
【画像】独特な絵のタッチ！公開された「獅白杯」ビジュアル
『灰仭巫覡』と獅白ぼたんはこれまで、誕生日記念イラストを原作者・大暮維人が描き下ろしたほか、『灰仭巫覡』オリジナル楽曲「君と明かした夜」では、獅白ぼたんが歌唱を担当するなど、複数回にわたるコラボレーションを実施してきた。
初のオフライン開催を記念して、大暮が描き下ろしイラストでお祝い。イラストは、「獅白杯 - オフライン -」のために大暮が描き下ろしたもので、獅白ぼたんと「ストリートファイター6」に登場する「ジュリ」が正面から向き合い、今にも戦いが始まるかのような臨場感あふれるイラストとなっている。イラストは、会場内でも掲示予定。
【『灰仭巫覡』出展内容】
会場内に『灰仭巫覡』特設ブースエリアが設けられ、複製原画やポスターを掲示予定で、大暮による華麗なイラストを楽しめる。
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