RIP SLYME、全10アルバムをアナログ化 コンプリートでサイン入りテストプレス盤
3月22日にメジャーデビュー25周年を迎え、同日に開催された東京・TOYOTA ARENA TOKYOでのワンマンライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』をもって活動休止に入ったRIP SLYMEが、メジャーデビュー25周年を記念して、1stアルバム『FIVE』から10thアルバム『10』まで全10作品のオリジナルアルバムをレコード化し、発売することが決定した。
【ライブ写真】RIP SLYME活動休止前ラスト公演の貴重なショットがたっぷり！ソロカットも
第1〜3弾の発売が予定されており、5月20日に第1弾として『10』『GOLDEN TIME』『STAR』『JOURNEY』が発売される。7月22日に第2弾の『FUNFAIR』『EPOCH』『MASTERPIECE』、9月2日に第3弾の『TIME TO GO』『TOKYO CLASSIC』『FIVE』が発売される。
10作品のレコードにはそれぞれシリアルコードが封入され、10個のシリアルコードを揃えて応募すると抽選でスペシャルなグッズがプレゼントされる。ひとつ目は、超貴重なレコードのテストプレス盤。『10』『GOLDEN TIME』『STAR』『JOURNEY』『FUNFAIR』『EPOCH』『MASTERPIECE』『TIME TO GO』『TOKYO CLASSIC』『FIVE』に加え、先日発売された『GREATEST FIVE LP EDITION VOL.1』『GREATEST FIVE LP EDITION VOL.2』の全12枚のレコードテストプレス盤を各タイトル1人、合計12人へプレゼントする。レコードテストプレス盤はメンバー全員のサイン入りとなる。ふたつ目は、RIP SLYMEオリジナルTシャツで、合計100人（Lサイズ50人／XLサイズ50人）にプレゼントされる。
なお、各レコード盤は数量限定の発売となる。各販売サイトで予約購入も可能となっている。価格は6380円。
第1〜3弾の発売が予定されており、5月20日に第1弾として『10』『GOLDEN TIME』『STAR』『JOURNEY』が発売される。7月22日に第2弾の『FUNFAIR』『EPOCH』『MASTERPIECE』、9月2日に第3弾の『TIME TO GO』『TOKYO CLASSIC』『FIVE』が発売される。
10作品のレコードにはそれぞれシリアルコードが封入され、10個のシリアルコードを揃えて応募すると抽選でスペシャルなグッズがプレゼントされる。ひとつ目は、超貴重なレコードのテストプレス盤。『10』『GOLDEN TIME』『STAR』『JOURNEY』『FUNFAIR』『EPOCH』『MASTERPIECE』『TIME TO GO』『TOKYO CLASSIC』『FIVE』に加え、先日発売された『GREATEST FIVE LP EDITION VOL.1』『GREATEST FIVE LP EDITION VOL.2』の全12枚のレコードテストプレス盤を各タイトル1人、合計12人へプレゼントする。レコードテストプレス盤はメンバー全員のサイン入りとなる。ふたつ目は、RIP SLYMEオリジナルTシャツで、合計100人（Lサイズ50人／XLサイズ50人）にプレゼントされる。
なお、各レコード盤は数量限定の発売となる。各販売サイトで予約購入も可能となっている。価格は6380円。