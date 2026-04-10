日向坂46、新ビジュアル解禁 四期生・藤嶌果歩が初単独センターの新シングル
アイドルグループ・日向坂46が5月20日に発売する17thシングル「Kind of love」の新ビジュアルが解禁された。
【ライブ写真35点】サプライズでセンターが発表された衝撃のライブ
センターを務める四期生・藤嶌果歩を筆頭に、ドラマチックな空をバックにグループカラーを取り入れたワンピースに身を包み、メンバーの見つめる先がまた新たなグループの明るい未来へと繋がっていることを感じさせる表情が印象的なビジュアルだ。
藤嶌を中心に、日向坂46が同シングルでどのような彩りを魅せてくれるのか期待したい
日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には『ひなた坂46 LIVE』、8月には『三期生LIVE』、9月には『ひなたフェス 2026』とイベントが続々と決定している。
【ライブ写真35点】サプライズでセンターが発表された衝撃のライブ
センターを務める四期生・藤嶌果歩を筆頭に、ドラマチックな空をバックにグループカラーを取り入れたワンピースに身を包み、メンバーの見つめる先がまた新たなグループの明るい未来へと繋がっていることを感じさせる表情が印象的なビジュアルだ。
藤嶌を中心に、日向坂46が同シングルでどのような彩りを魅せてくれるのか期待したい
日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には『ひなた坂46 LIVE』、8月には『三期生LIVE』、9月には『ひなたフェス 2026』とイベントが続々と決定している。