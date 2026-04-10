落語家の桂文枝（８２）が１０日、大阪市内で会見し「桂文枝独演会〜落語家６０年目のハレ舞台〜」（７月１６日・なんばグランド花月）の開催を発表した。

２０２５年１２月に落語家６０年目を迎え、自身８３歳の誕生日に節目の独演会に挑む文枝は「６０年の階段を上ってきた集大成を、満８３歳の誕生日で。たぶん、まだ生きていると思いますが…健康に注意して頑張っていきたい。万全の体制で６０周年記念公演に臨みたい」と意気込んだ。

６０年の落語家人生を２０年ごとに区切り、創作落語を時代ごとに３席披露する。「共にがんばってきた芸人とやりたい。例えば、この間上方漫才大賞を取ったザ・ぼんちにすぐメールを送った。『ヤングおー！おー！』で一緒でやってきた。ジャンルは違いますけども、仲のいい仲間に舞台を盛り上げていただけたら」と話し、ゲスト第１弾として盟友のザ・ぼんちが決定した。

２３歳で入門し、２０１２年に文枝を襲名してからも１４年。落語家人生を振り返り「襲名してよかった。落語家になれて、ずっと続けられて、良かったなあ…と。いつまで続けられるかわからないですけど、続けられる限りはまだまだ。自分の思う理想の落語家にまだまだ近づけていない。これから近づいていきたい」としみじみ語った。

「三枝」を襲名してほしい弟子がいるかどうかを問われた文枝は「名前をぜひ継いでほしい。何人かいるんですけど、大きな賞を取ったりとか、そういうタイミングがあれば継いでほしいなと思う。まだまだがんばってもらわないと（三枝は）つけられないな、というのはある」と胸の内を語った。