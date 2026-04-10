東京午前のドル円は１５９．２４円付近までやや円安・ドル高推移。エネルギー高を背景に今晩の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが加速する見通しであることがドルの支援要因。また、ホルムズ海峡の航行がすぐに正常化しても、中東の生産量が回復し供給網が元通りになるまで数カ月間は必要で、原油相場の高止まりが継続する可能性があることも産油国通貨であるドルの支え。



一方、米国とイランの停戦協議が明日から始まる見通しであることはドル円の動意を抑制しているものの、一時停戦合意に違反してイスラエルがレバノン空爆を続けるなか、イランが停戦協議への出席を見送るとの報道もある。



ユーロ円は１８６円ちょうど付近、ポンド円は２１３円後半、豪ドル円は１１２円半ばで推移。前日の円安水準を維持しつつ、目立った値動きは見られない。



MINKABU PRESS

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