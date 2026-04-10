日本代表でＷ杯３大会に出場したＭＦ本田圭佑がシンガポール１部アルビレックス新潟シンガポールに電撃加入することが決まった。６月に４０歳を迎える日本のレジェンドは、今夏開幕の新シーズンから加入する見通し。

× × × ×

本田はクラブを通じて「このクラブで１番成し遂げたいことはリーグ優勝すること。厳しい戦いになると思いますが、必ず成し遂げるという強い決意を持っています。４０歳を迎えるにあたり、ギネス世界記録となる最多国リーグ得点記録など、いくつかの個人的な挑戦にも取り組んでいきます」とコメントした。

２４〜２５年シーズンのブータン１部パロＦＣ以来のクラブ所属となる。現役の第一線からは遠ざかっていたが、現役引退を公言することはなく、個人トレーニングを積みながら選手としての新たな契約を目指してきた。短期契約ではなく、シーズンを通じた契約になる見通し。

本田はこれまで日本やオランダ、イタリアなど１０か国のトップリーグでゴールを記録しており、新天地シンガポールで１１か国目のゴールを狙う。同クラブは来季から「ジェロンＦＣ」に名称を変更することが決まっている。