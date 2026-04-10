昨年６月に解散したＴＯＫＩＯの元メンバー・城島茂（５５）の妻でタレントの菊池梨沙（３０）が、手作りの「入学グッズ」を披露した。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し「作成した入学グッズに名前がついてなかったことに気づき、急いで名付けをしてました…」とショックを受けながら「疲れ切ったあとの一杯は謎のハイテンションです」とつづり、グラスを持って撮影した写真をアップした。

手作りバッグを披露。「今までの手提げ袋は普通のタイプを作っていましたが、今回は置き忘れにくいようショルダーが取り外せるように作りました。結構便利で電車やバスでの置き忘れ防止になります。ショルダーバックも新しくしました」とひと手間を加えた。

「うっかりは…完全に私の遺伝ですね…すまん、息子よ」と“謝罪”しながら長男の性格を明かす。フォロワーは「ショルダータイプにするという気遣い、息子くん絶対嬉しいはずです！そして、りさちゃんうっかりさんなんですね、かわいい」「お子様も喜ばれてますね」「可愛いバックですね。息子さん入学おめでとうございます」「入学おめでとうございます かわいい息子さんですね」とほっこりしていた。

菊池と城島は２０１９年９月に結婚し、結婚時には２４歳の年齢差も話題に。２０年３月に長男が誕生していたことを発表した。