女優の川栄李奈（３１）と俳優の廣瀬智紀（３９）が１０日、それぞれのインスタグラムを通じて離婚を発表した。約７年の結婚生活にピリオドを打った川栄は「夫婦という形を終え、それぞれの人生を歩むことになりました」と報告。廣瀬は「最愛の子どもたちを授けてくれた」という川栄への感謝をつづった。

川栄はブルーの画像に文章を記し、「関係者の皆様、応援してくださる皆様」と書き出し、「私事で恐縮ではございますが、この度私たちは夫婦という形を終え、それぞれの人生を歩むことになりました」と伝えた。「今後も俳優として、母として更に精進してまいります。温かく見守っていただけますと幸いです。何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。２０２６年４月１０日 川栄李奈」とつづった。

廣瀬は真っ白な画像に文章を載せ「この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくことになりました」と報告。「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」と川栄への思いを記した。

２人は２０１８年１０月に上演されたダブル主演舞台「カレフォン」をきっかけに交際がスタート。１９年５月に結婚と川栄の第１子妊娠を発表し、１９年１１月に第１子、２３年６月に第２子の誕生を報告したが、約７年の結婚生活にピリオドを打った。

【川栄の投稿全文】

関係者の皆様、応援してくださる皆様

私事で恐縮ではございますが、この度私たちは夫婦という形を終え、それぞれの人生を歩むことになりました。

今後も俳優として、母として更に精進してまいります。温かく見守っていただけますと幸いです。何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。２０２６年４月１０日 川栄李奈

【廣瀬の投稿全文】

いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。

この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました。

これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません。今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります。

これからも俳優として真摯に仕事に向き合ってまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。私事でのご報告となりますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。２０２６年４月１０日 廣瀬智紀

◆川栄 李奈（かわえい・りな）１９９５年２月１２日、神奈川県出身。３１歳。２０１０年ＡＫＢ４８の１１期生オーディション合格。１２年正規メンバー昇格。１５年に卒業し女優転身。同年「ＡＺＵＭＩ 幕末編」で舞台初主演。１８年「恋のしずく」で映画初主演。２１年にＮＨＫ連続レビ小説「カムカムエヴリバディ」にトリプル主演。今年に入って事務所を独立した。１５２センチ。

◆廣瀬 智紀（ひろせ・ともき）１９８７年２月１４日、埼玉県出身。３９歳。演劇集団ＥＢｉＤＡＮ（恵比寿学園男子部）の元メンバー。ミュージカル「憂国のモリアーティ」など、舞台を中心に活動。１７年映画「探偵は、今夜も憂鬱な夢を見る。」に主演。１７９センチ。