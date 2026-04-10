■これまでのあらすじ

家族口座から消えた10万円は接待費の立て替えではなく、夫がプライベートで使ったものだった。夫は小遣いから返すと言って話し合いから逃げるが、妻は夫婦のすれ違いに危機感を募らせる。そこへ同僚から写真が届く。それは夫が女性と腕を組んで歩いているもので…。



同僚が送ってくれた写真は、間違いなく夫でした。では、隣にいる女性は…？同僚が言うには、こうしたふたりの姿を会社の近くで何度か見かけているそうです。夫の帰りが最近遅いのは、彼女と会っていたからなのでしょうか…。

いきなり問い詰めるのが愚行なのはわかってる。何か…何か証拠がほしい。そう思って夫のSNSを確認してみましたが、さほど更新していない様子。そんな簡単にはしっぽを掴めないかと諦めかけたとき、謎の女性が私のSNSにリアクションしてきました。これってまさか…？彼女のタイムラインを探ってみると、「彼からのプレゼント」と書いた写真。この、イヤリングって…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)