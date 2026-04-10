【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−0 ストラスブール（日本時間4月10日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】川粼も制止！場内騒然の大乱闘（実際の様子）

日本代表MFの佐野海舟がフル出場したマインツvsストラスブールで、試合終了後に乱闘が勃発した。

マインツは日本時間4月10日、UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグでストラスブールとホームで対戦。佐野はアンカーとして、MF川粼颯太はインサイドハーフとして揃って先発出場した。

11分に佐野の豪快なミドルシュートで先制すると、19分にはDFシュテファン・ポッシュのゴールも飛び出して、マインツが優位に試合を進める。すると試合終了直前にピッチが騒然となる事態が発生した。

後半アディショナルタイム、左サイドラインでマインツのアルミンド・ジープがボールをキープした。そこにボールを奪い返そうと、ストラスブールのDFディエゴ・モレイラがプレスをかける。体を張ってボールを守る体制に入ったジープに対して、モレイラは後ろから激しいタックルを連続で見舞ったところで、試合終了のホイッスルが吹かれた。

川粼も味方選手とともに制止

すると、モレイラは最後に苛立ちを見せるようにボールを強く蹴ろうとしたが、ジープの足に絡まる。これが引き金となり、両者が額をこすり合わせるほどの距離でいがみ合う。そこへ主審が引き離しに入るも、モレイラがジープを強めに振り払ったことで、さらにヒートアップ。そこへ両チームの選手たちも参戦すると、MFサミル・エル・ムラベがジープを押し飛ばし、FWフィリップ・ティーツはモレイラを突き飛ばすなど、カオスな状況となる。

スタジアムからは大ブーイングが起こる中、主審はモレイラとジープにイエローカードを提示。それでも両チームの衝突は続き、川粼も味方選手とともに制止に回る。両チームのスタッフも飛び出して状況を収めようとし、主審もイエローカードを出して事態の沈静化を図るも、荒れた展開となった。

この様子にSNSのファンたちも「何やってんだよ」「後味悪いなー」「何が起こった？」「なんかよくわからんうちに暴れ回ってるんだが」「敗者は去るのみ」「もう1試合あるんやから落ち着けー」といった反応が見られた。

後味の悪さを残す形となり、セカンドレグは一層緊張感の高い一戦となりそうだ。因縁のセカンドレグは、日本時間4月17日に行われる。（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）