廣瀬智紀、川栄李奈との離婚を正式報告 感謝の思いつづり「今後は新たな関係性を築きながら」【全文】
俳優の廣瀬智紀（39）が10日、俳優の川栄李奈（31）と離婚したことを発表した。自身のインスタグラムで明らかにした。
【写真】青空をバックに…母として精進していくと投稿した川栄李奈
廣瀬はインスタのストーリーに文章を掲載し、「この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告した。その上で、「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」と川栄に対する感謝の思いをつづった。
また「今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」とし、「これからも俳優として真摯に仕事に向き合ってまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
廣瀬は1987年2月14日生まれ、埼玉県出身。ドラマ『私のホストちゃん〜しちにんのホスト〜』（12年）、舞台『弱虫ペダル』（13年）『ダイヤのA THE LIVE』（15年）などで注目を集め、劇団☆新感線『髑髏城の七人 Season月』（17年）、『映画刀剣乱舞』（19年）、映画『貴族降臨-PRINCE OF LEGEND-』（20年）など数々の作品に出演。25年、舞台『魔道祖師』邂逅編では、ダブル主演を務めた。
川栄は、1995年2月12日生まれ、神奈川県出身。。2010年7月、AKB48第11期研究生オーディションに合格。同年。AKB48研究生『シアターの女神』で公演デビュー。12年5月、AKB48のシングル「真夏のSounds good !」で初選抜入り。13年、バラエティー番組『めちゃ×2イケてるッ！』で誕生した新ユニット・BKA48のセンターを務めた。15年8月、AKB48を卒業。以降、俳優として同年、舞台『「AZUMI」幕末編』で主演を務める。18年公開の映画『恋のしずく』で、映画初主演。21年、連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』では、トリプル主演を担当した。
2人は2019年に結婚。同年11月に第1子、23年6月に第2子の出産を報告していた。
■以下、報告全文
いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。
この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました。
これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。
彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません。
今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります。
これからも俳優として真摯に仕事に向き合ってまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。
私事でのご報告となりますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
2026年4月10日
廣瀬智紀
【写真】青空をバックに…母として精進していくと投稿した川栄李奈
廣瀬はインスタのストーリーに文章を掲載し、「この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告した。その上で、「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」と川栄に対する感謝の思いをつづった。
廣瀬は1987年2月14日生まれ、埼玉県出身。ドラマ『私のホストちゃん〜しちにんのホスト〜』（12年）、舞台『弱虫ペダル』（13年）『ダイヤのA THE LIVE』（15年）などで注目を集め、劇団☆新感線『髑髏城の七人 Season月』（17年）、『映画刀剣乱舞』（19年）、映画『貴族降臨-PRINCE OF LEGEND-』（20年）など数々の作品に出演。25年、舞台『魔道祖師』邂逅編では、ダブル主演を務めた。
川栄は、1995年2月12日生まれ、神奈川県出身。。2010年7月、AKB48第11期研究生オーディションに合格。同年。AKB48研究生『シアターの女神』で公演デビュー。12年5月、AKB48のシングル「真夏のSounds good !」で初選抜入り。13年、バラエティー番組『めちゃ×2イケてるッ！』で誕生した新ユニット・BKA48のセンターを務めた。15年8月、AKB48を卒業。以降、俳優として同年、舞台『「AZUMI」幕末編』で主演を務める。18年公開の映画『恋のしずく』で、映画初主演。21年、連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』では、トリプル主演を担当した。
2人は2019年に結婚。同年11月に第1子、23年6月に第2子の出産を報告していた。
■以下、報告全文
いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。
この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました。
これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。
彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません。
今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります。
これからも俳優として真摯に仕事に向き合ってまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。
私事でのご報告となりますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
2026年4月10日
廣瀬智紀