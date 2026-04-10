お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が9日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。父について語った。

松井は芸歴8年目でMー1グランプリで連覇達成と伝えられ、「覇道を歩ませてもらってて」と平然と語った。

私生活では大和証券副会長の父を持つ華麗なる一族。VTRでは父については「平社員から今の会社、大和証券に入って。叩き上げで今副会長なんで。そこから成り上がられて。目の前で売れていった父親という感じで」と振り返った。

「海外旅行に行ったりすると、僕の父親だけ税関が別室だったりしますね」とも告白。どういうことかとの質問にも「割とVIPなんで」とさらりと話し、「レーンが違うというか。しかも家族は普通の方へ行くんです。父親だけ別の所へ行ってしまう」「持ってる物が高級すぎてというより、要人だからじゃないですか」と説明した。

さらに「1回父親が家庭の中ではっきり“我々エリートが…”って言ったことがあるんです」とぶっちゃけ。スタジオでタレントのいとうあさこは「お父さま！」、俳優のファーストサマーウイカは「漫画でしか聞かないのよ！」とツッコミを入れた。

この日進行役を務めたフリーアナウンサーの森香澄から「ケムリさんもその自覚はある？」と問われ、松井は「いや、あります、あります」と断言。「一応中、高私立行かせてもらって、大学も慶応の法学部行かせてもらっているんで。正直芸人になってなかったら、もうちょっと日本のGDPに貢献できたと思いますよ」と話して笑わせた。