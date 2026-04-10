【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 3−0 フィオレンティーナ（日本時間4月10日／セルハースト・パーク）

【映像】鎌田大地の「至高のロブパス」（実際の様子）

クリスタル・パレスのMF鎌田大地が、魔法のようなパスで追加点を演出。その技術と創造性が詰まったワンシーンだった。

クリスタル・パレスは日本時間4月10日、UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグでフィオレンティーナとホームで対戦。ダブルボランチの一角で先発した鎌田は、31分に見事なロブパスで2点目の起点となる。

敵陣中央あたりでボールを受けた鎌田は、ワントラップした後に右足でふわりとしたロビングパスを供給。ペナルティーエリア内に抜け出したMFダニエル・ムニョスがダイレクトで折り返すと、FWジャン＝フィリップ・マテタがシュート。これは相手GKに弾かれたものの、最後はDFタイリック・ミッチェルがこぼれ球を押し込んでゴールネットを揺らした。

「何そのオシャパス」の声も

得点の起点となった鎌田の極上パスに、SNS上のファンも大興奮。「鎌田やば」「柔らかすぎるって」「さすがクリスタルキング」「えぐ鎌田」「何そのオシャパス」「鎌田のパス至高すぎる」「鎌田なにそのパスは？」「パレス2点目につながった鎌田のパスがエロい」「鎌田そのパスは上手すぎるぞ」「鎌田そこ見えてんのほんとに意味わからない」「鎌田すっげえな今の」「鎌田うますぎるって」など、圧倒的なビジョンと技術を称賛するコメントが殺到した。

鎌田は85分以降は右シャドーに入り、90分には美しいクロスから見事なアシストも記録。90＋4分までプレーし、クリスタル・パレスの3−0の大勝に大きく貢献した。なお、ベスト4進出を懸けた運命のセカンドレグは、日本時間4月17日に行われる。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

