笑顔でアロハポーズ。今回もバーベキュー楽しむぞ〜！


【写真】「俺の本来の姿は、こうだから…」超リラックス中のNEWS小山慶一郎さん

2人で「スペアリブ風BBQ」を作ります！　カオスな展開に、小山さん困惑！？　終始、笑いが絶えないワチャワチャ＆仲良しな姉弟の様子をご覧ください♪

みきママ：さぁ、次は「スペアリブ風BBQ」を作るよー。このレシピはね、どんなお肉でも“スペアリブ風”にしちゃうから、好きなお肉でOK！　今回は、豚ロース、豚トロ、牛カルビで作っていくよ♪

小山：豚、豚、牛！

みきママ：鶏肉や豚こまで作るのもおすすめ。本物のスペアリブより、リーズナブルだしね！

小山：なるほどね。

みきママ：豚こまの場合は、片栗粉をつけて肉団子状にまとめて焼くと、食べ応えが出ておいしいよ〜♪　タレだけ作っていけば、バーベキュー場で人気者になれちゃうこと、間違いなしっ！

今回のお肉は、豚＆牛！


みきママ：早速、お肉を焼くんだ！　グリルに目一杯、お肉を並べて！

小山：目一杯？

みきママ：目一杯！！！　目一杯のお肉を、スペアリブにしたい！！！

小山：うるさいなぁ（笑）。

お肉を並べる小山さん


小山：（丁寧にお肉を並べる）

みきママ：（我慢できずにお肉を強奪＆全投入）

小山：あー！　何でそういうことすんの！！

みきママ：これでいいんだよ！　全部グリルに乗せてから広げたほうが早いだろっ！

小山：忘れてた。みきママの料理は豪快にやらなきゃいけないんだった（笑）。

塩コショウ担当はみきさん


お肉焼いてま〜す


みきママ：お肉を乗せたら、塩コショウを振るよ！

小山：今の全部、俺の手にかかってたんだけど（笑）。

みきママ：あはははは！

バーベキューグリルに目一杯のお肉たち


みきママ：お肉を焼いている間に、チーズの準備をするよー！　（スタッフに向かって）チーズ、どこでしたっけ？

（みきさんとスタッフが慌ただしく準備中）

小山：（一人、グリルを見守りながら）…なんか、みんな急いでない！？　俺やだよ、こんな焦ってバーベキューすんの！（笑）

一同：（爆笑）

小山：もー！　ゆっくりやろうよぉ〜（笑）。

みきママ：みんな、効率よく動こうとしてるだけ！（笑）

笑顔のみきさん、困惑する小山さん


小山：このチーズはどうやって使うの？　（小声で）俺は今、何を作ってんだよ…（笑）。

みきママ：チーズフォンデュにすんだよ〜♪

小山：あー、なるほどね！　OK、OK（笑）。

みきママ：キャンプやバーベキューには“お楽しみ”が必要じゃん？　シュレッドチーズならすぐに溶けるから外でも扱いやすいし、からめて食べるとホントに最高！　チーズがビヨ〜〜ンと伸びて超おいしいよ。

グリルに放置される小山さん（すみません）


（グリルを小山さんに任せ、再び現場が慌ただしく準備モードに…）

小山：（一人で時々お肉を裏返しながら）ねぇ、今みんな何してるのぉ？　俺は今、何してるぅ？（笑）

一同：（爆笑）

みきママ：お肉を待ちながら、それぞれの仕事をしてるだけだよ！（笑）私は今、波のポーズを取ってます！

小山：ポーズ取ってますって、何だよ（笑）。

みきママ：あっはっはっはっは！

小山：俺は肉をひっくり返したいんだよぉ〜！（混乱）

みきママ：ソースを作りながら、いったん落ち着こう（笑）。

小山：ロケってすげぇなぁ。こんなにカオスなことになるんだ…（笑）。

仲良く波のポーズ（笑）


みきママ：ソースに使うのは、ケチャップ、ソース…。

小山：中濃ソース？

みきママ：そう！

小山：（混ぜながら）次はー？

みきママ：あとは、醤油、砂糖、顆粒コンソメ！　このソース、本当に万能で超おすすめ。私もバーベーキューのときによく作る、鉄板レシピ！

ソースの材料を合わせます


お肉が焼けたらソースで味付け！


みきママ：ソースができたら、火が通ったお肉にからめて炒めるだけ♪

小山：（無言で作業中）

みきママ：手際がいいねぇ、やるねぇ♪　ねぇ！？

小山：集中してるから、話し掛けないで（笑）。

みきママ：あっはっは！　おいしそ〜♪

おいしそうな香りが広がります


蓋をしてチーズが溶けるのを待ちます


（チーズが溶けるまで、しばし休憩中）

小山：（ベンチに横たわりながら）マジでここ、気持ちいいな〜。天気も最高だね。

みきママ：あれ、ギブアップしてる！？　すぐ疲れちゃうんだから！　バーベキューって、テンション上げていかなきゃいけないんだよ！？　分かってんの！？

小山：俺の本来の姿は、こうだから…（笑）。

みきママ：テンション上げてこ！？　カモン！　カモン！！！

小山：ふはははは！

束の間のリラックスタイム（？）を堪能


チーズ、ビヨ〜〜ン！


みきママ：チーズもいい感じ。見て、この溶け具合！　最高。これ今、撮影チャンスです！　私、今、映えてます！

小山：自分で言うんだ（笑）。

みきママ：テンション上がるでしょー！？

小山：自分よりテンションが高い人がいると、逆に落ち着いちゃうっていうかさ…（笑）。でもこのチーズは、テンション上がる！　うまそ〜！

ソースとチーズをたっぷり絡めて、召し上がれ！


人気ステーキ店のソースをみきさん流に再現。どんなお肉もスペアリブ風に！


スペアリブ風BBQ

＜材料＞

バーベキュー用のお肉…お好みでいろいろ

シュレッドタイプのモッツァレラチーズ…200g

【A】

ケチャップ …大さじ6

中濃ソース…大さじ1.5

砂糖…大さじ2

しょうゆ…大さじ1

顆粒コンソメ…小さじ2

作り方

（1）BBQ用のお肉に塩コショウ（ふたつまみ）を揉み込んで、蓋をして両面を焼き、火が通ったら、タレを塗る。

（2）容器にチーズを入れてのせ、蓋をして弱火で溶かしたら出来上がり。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

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みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official







＜スタッフ＞

調理／みきママ　撮影／福井麻衣子　スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca）　スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ　ヘア&メイク／佐藤真希　取材・文／岸野愛

＜衣装協力＞

みきママさん▶プルオーバー/￥7,990/ CRAFT STANDARD BOUTIQUE(クラフト スタンダード ブティック)/ CRAFT STANDARD BOUTIQUE プレスルーム(クラフト スタンダード ブティック プレスルーム)、デニムパンツ/￥18,700/OMNIGOD(オム二ゴッド)/Domingo(ドミンゴ)