【神回？】「カオスだな…」NEWS小山慶一郎、みきママとのBBQ料理作りでまさかの置いてけぼり＆大混乱！
【写真】「俺の本来の姿は、こうだから…」超リラックス中のNEWS小山慶一郎さん
2人で「スペアリブ風BBQ」を作ります！ カオスな展開に、小山さん困惑！？ 終始、笑いが絶えないワチャワチャ＆仲良しな姉弟の様子をご覧ください♪
みきママ：さぁ、次は「スペアリブ風BBQ」を作るよー。このレシピはね、どんなお肉でも“スペアリブ風”にしちゃうから、好きなお肉でOK！ 今回は、豚ロース、豚トロ、牛カルビで作っていくよ♪
みきママ：鶏肉や豚こまで作るのもおすすめ。本物のスペアリブより、リーズナブルだしね！
小山：なるほどね。
みきママ：豚こまの場合は、片栗粉をつけて肉団子状にまとめて焼くと、食べ応えが出ておいしいよ〜♪ タレだけ作っていけば、バーベキュー場で人気者になれちゃうこと、間違いなしっ！
みきママ：早速、お肉を焼くんだ！ グリルに目一杯、お肉を並べて！
小山：目一杯？
みきママ：目一杯！！！ 目一杯のお肉を、スペアリブにしたい！！！
小山：うるさいなぁ（笑）。
小山：（丁寧にお肉を並べる）
みきママ：（我慢できずにお肉を強奪＆全投入）
小山：あー！ 何でそういうことすんの！！
みきママ：これでいいんだよ！ 全部グリルに乗せてから広げたほうが早いだろっ！
小山：忘れてた。みきママの料理は豪快にやらなきゃいけないんだった（笑）。
みきママ：お肉を乗せたら、塩コショウを振るよ！
小山：今の全部、俺の手にかかってたんだけど（笑）。
みきママ：あはははは！
みきママ：お肉を焼いている間に、チーズの準備をするよー！ （スタッフに向かって）チーズ、どこでしたっけ？
（みきさんとスタッフが慌ただしく準備中）
小山：（一人、グリルを見守りながら）…なんか、みんな急いでない！？ 俺やだよ、こんな焦ってバーベキューすんの！（笑）
一同：（爆笑）
小山：もー！ ゆっくりやろうよぉ〜（笑）。
みきママ：みんな、効率よく動こうとしてるだけ！（笑）
小山：このチーズはどうやって使うの？ （小声で）俺は今、何を作ってんだよ…（笑）。
みきママ：チーズフォンデュにすんだよ〜♪
小山：あー、なるほどね！ OK、OK（笑）。
みきママ：キャンプやバーベキューには“お楽しみ”が必要じゃん？ シュレッドチーズならすぐに溶けるから外でも扱いやすいし、からめて食べるとホントに最高！ チーズがビヨ〜〜ンと伸びて超おいしいよ。
（グリルを小山さんに任せ、再び現場が慌ただしく準備モードに…）
小山：（一人で時々お肉を裏返しながら）ねぇ、今みんな何してるのぉ？ 俺は今、何してるぅ？（笑）
一同：（爆笑）
みきママ：お肉を待ちながら、それぞれの仕事をしてるだけだよ！（笑）私は今、波のポーズを取ってます！
小山：ポーズ取ってますって、何だよ（笑）。
みきママ：あっはっはっはっは！
小山：俺は肉をひっくり返したいんだよぉ〜！（混乱）
みきママ：ソースを作りながら、いったん落ち着こう（笑）。
小山：ロケってすげぇなぁ。こんなにカオスなことになるんだ…（笑）。
みきママ：ソースに使うのは、ケチャップ、ソース…。
小山：中濃ソース？
みきママ：そう！
小山：（混ぜながら）次はー？
みきママ：あとは、醤油、砂糖、顆粒コンソメ！ このソース、本当に万能で超おすすめ。私もバーベーキューのときによく作る、鉄板レシピ！
みきママ：ソースができたら、火が通ったお肉にからめて炒めるだけ♪
小山：（無言で作業中）
みきママ：手際がいいねぇ、やるねぇ♪ ねぇ！？
小山：集中してるから、話し掛けないで（笑）。
みきママ：あっはっは！ おいしそ〜♪
（チーズが溶けるまで、しばし休憩中）
小山：（ベンチに横たわりながら）マジでここ、気持ちいいな〜。天気も最高だね。
みきママ：あれ、ギブアップしてる！？ すぐ疲れちゃうんだから！ バーベキューって、テンション上げていかなきゃいけないんだよ！？ 分かってんの！？
小山：俺の本来の姿は、こうだから…（笑）。
みきママ：テンション上げてこ！？ カモン！ カモン！！！
小山：ふはははは！
みきママ：チーズもいい感じ。見て、この溶け具合！ 最高。これ今、撮影チャンスです！ 私、今、映えてます！
小山：自分で言うんだ（笑）。
みきママ：テンション上がるでしょー！？
小山：自分よりテンションが高い人がいると、逆に落ち着いちゃうっていうかさ…（笑）。でもこのチーズは、テンション上がる！ うまそ〜！
スペアリブ風BBQ
＜材料＞
バーベキュー用のお肉…お好みでいろいろ
シュレッドタイプのモッツァレラチーズ…200g
【A】
ケチャップ …大さじ6
中濃ソース…大さじ1.5
砂糖…大さじ2
しょうゆ…大さじ1
顆粒コンソメ…小さじ2
作り方
（1）BBQ用のお肉に塩コショウ（ふたつまみ）を揉み込んで、蓋をして両面を焼き、火が通ったら、タレを塗る。
（2）容器にチーズを入れてのせ、蓋をして弱火で溶かしたら出来上がり。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
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みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
＜スタッフ＞
調理／みきママ 撮影／福井麻衣子 スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca） スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ ヘア&メイク／佐藤真希 取材・文／岸野愛
＜衣装協力＞
みきママさん▶プルオーバー/￥7,990/ CRAFT STANDARD BOUTIQUE(クラフト スタンダード ブティック)/ CRAFT STANDARD BOUTIQUE プレスルーム(クラフト スタンダード ブティック プレスルーム)、デニムパンツ/￥18,700/OMNIGOD(オム二ゴッド)/Domingo(ドミンゴ)