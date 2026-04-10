消したい弟VS制止する兄。ろうそくをめぐるかわいいバトルに「1000回いいねしたい」
【画像を見る】「ふ〜」の瞬間まで目が離せない！小さな兄弟の愛らしい戦い
兄弟がいるご家庭なら思わず「わかる！」と口にしてしまいそうな誕生日のワンシーンが、
Instagramで話題になっています。
投稿したのは、9歳・7歳・3歳の2男1女を育てるママakane_akito_さん。今日の主役は7歳になるお姉さんです。しかしその横では、静かなバトルが始まっていました。
勝つのは無邪気な弟か、それとも本気モードのお兄さんか。37.7万いいねを集めた思わずほほがゆるむその戦いとは？
7本のろうそくが立ったケーキを前に、仲良く並ぶお姉さんとお兄さん・弟さん。ライターを手にしたパパが、ろうそくに火を灯していきます。
真ん中に立つ弟さんは揺らめく炎に目が釘付け。どうやら、ろうそくの火を自分で消したくなってしまったようです。そんな弟さんに「ふ〜だめよ！わかった？」とお兄さんがすかさず口にします。
「うん！」と言いながらも、ろうそくから目を離さない弟さん。
すべてのろうそくに火が灯り、待ちに待ったバースデーソングの時間です。
「ハッピバースデートゥーユー♪」主役のお姉さんは目を細めてうれしそうににっこり。
小さな手をパチパチと合わせる弟さんも無邪気に楽しんでいる様子。そんな弟さんをしっかりと見守りながら、お兄さんもにこにこ顔でバースデーソングを歌います。
歌の間は平和で温かなひとときが流れますが、バースデーソングが終われば再びろうそく争奪戦に…。
スッとケーキに顔を近づける弟さんと、その口をすかさず手でカバーするお兄さん。
「ダメだって！ダメっ！！」
その隙にお姉さんが静かに「ふ〜」と火を消します。
ふっと暗くなった部屋に響いたのは、パパ＆ママのお祝いの声と、お兄さん、弟さんの元気いっぱいの「おめでと〜」の声。
ろうそくを吹けなかった弟さんも、守り切ったお兄さんも最後はにこにこの笑顔でお姉さんのお誕生日をお祝いしていました。
コメント欄には「いいねが一回では足りない！1000回押したい」「お兄さんもほんとは吹きたかっただろうに、我慢して弟の面倒も見てえらい」「弟くん、阻止されたのに最後ニコニコなのが平和で可愛い」など、心を和ませた視聴者さんの声が続々と届きました。
「自分は一番上なのに、弟のロウソク消したことありました（笑）」「自分の時は逆に兄が積極的に吹いて消してたな…」なんてコメントも寄せられていました。
■念願の「ふ〜！」に歓喜の瞬間
お誕生日会の後にはこんなひとコマも。
誕生日恒例、パパママからの手紙の時間も弟さんの目はろうそくに釘付け。そして、念願かなってろうそくの火を「ふ〜！」
「うわぁ！！」というかわいらしい歓喜の声とともに、小さな手をパチパチ。
見ているこちらまで幸せになる、天真爛漫な笑顔を見せてくれました。ちなみに、パパからの手紙は論文並みに長いようでしたが、にこにこしながら読んでいたそうです。
投稿主さんにお話を聞いたところ、こんなにも多くの人に見てもらえるとは思っていなかったそう。
「家族の共有アルバムに載せたら『これはかわいすぎる！』と姉たちが褒めてくれて。それがきっかけで、Instagramに投稿したんです。褒めてくれた家族も『こんなに反響があるとは思ってなかった』と笑っていました」と話してくれました。
「『うちにもこんな事あったなぁ』『幸せな気持ちになりました』など、たくさんのコメントをいただいたことで、我が家にとっては日常のひとコマでも実はとても尊くて、幸せで、一瞬で過ぎていくものなんだなと感じました。ゆっくり味わって過ごしていきたいと思います」とも語っていました。
普段からお兄さんの遊びの邪魔をしては怒られている弟さん。しかもこの日は、お兄さんが世界で一番大好きなお姉さんのお誕生日。
「普段よりも弟さんを厳しく取り締まっていたのかもしれません」と笑いながら振り返ってくれました。
■笑い声と笑顔があふれる仲良し3兄弟の賑やかな日常
akane_akito_さんのInstagramには、ほかにも微笑ましい日常のひとコマがたくさん投稿されています。
「やっぱり名人くらいになると、動き早すぎて逆に全部出してるように見える…」というコメントとともに投稿されたのは、洋服だんすから四方八方に洋服を放り投げる弟さんの姿。
リズミカルな動きと見事な手さばきはまさに名人。「#片付けアドバイザー」のハッシュタグが、さらなる笑いを誘います。
お次はごはん中、姿見の前で大はしゃぎするお姉さんとお兄さんの様子。
鏡に映る自分たちにキャッキャと声を上げながら、上下にぐるぐる回転をしたり思いきり変顔をしたりと大盛り上がりです。
足をバタバタさせながら楽しそうにはしゃぐお兄さんと、声を上げて笑うお姉さん。しかし今はごはん中。
「どうやったらこんな品のある子に育つのでしょう（真顔）」というakane_akito_のコメントが、なんともいえない親心を伝えています。今日も食卓には、笑い声があふれているのでしょうね。
賑やかな兄弟にパパだって負けてはいません。
「また変わった物を買ってきました」というコメントとともに投稿されたのは、ファンファーレが響く中、お姉さんとお馬さんごっこをするパパの姿。
そのままくるりと振り向くと、まさかのお馬さんのかぶりもの！
どうやらパパのお馬さんごっこはかなり本格的なようです。
お子さんたちのかわいらしい日常をストーリーに投稿しているakane_akito_さん。
頼れるお兄さんと愛されものお姉さん、無邪気な弟さんの姿を見たい人は、ぜひakane_akito_さんのInstagramをのぞいてみてくださいね。
文＝Risa Suzuki