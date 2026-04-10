ハローキティコラボの限定アイテムやカフェも併設　SNIDELの路面店が青山にオープン

レディースファッションブランドのSNIDELが、東京・青山に旗艦店となる「TOKYO AOYAMA店」を、4月9日（木）にグランドオープンしました。

ブランドデビュー時以来の路面店がオープンするということで、注目している人も多いはず。グランドオープンに先駆けて行われたレセプションにお邪魔して、気になる店内の様子をひと足早くチェックしてきました。

■“ストリート×フォーマル”を体現した店内には写真映えするスポットが目白押し！

スナイデル初となる旗艦店の「TOKYO AOYAMA店」がオープンするのは、東京メトロ表参道駅B2出口から徒歩5分ほどのPARIYAの跡地。ガラス張りの店舗に入ってみると、一階は白を基調とした空間が広がり、チュールやレースといったSNIDELらしさ満載のファッションアイテムが並んでいました。

他のSNIDELの店舗よりも、商品ごとの間隔が広く、一点一点見やすい印象。さらに、マネキンが多く置かれているので、コーディネートの参考にしもやすいレイアウトになっていました。

二階に上がってみると、一階とは違ったカラフルな空間に。ここでは、SNIDELのコンセプトにもある“ストリート×フォーマル”を体現したファッションアイテムが部屋ごとに並べられていました。

パープルの部屋には、カジュアル要素を少しプラスしたレディな雰囲気に。イエローの部屋にはチャコットとのコラボレーションアイテムがずらり。ショート丈のニットカーディガンやペプラムシルエットのニットプルオーバーが特に人気なのだそう。

奥に進むと“大人あざとい”イメージのあるSNIDELとは異なる、ストリート要素が強めなアイテムが並び、ブランドのコンセプトである“ストリート×フォーマル”を店舗全体で表現しているのが伝わってきます。

フィッティングルームは、まるでアートのような空間に。二階にある部屋を覗いてみたところ、これまでに体験したことのない、ネオンイエロー一色のポップな世界が広がっていました。

フィッティングルームを出た先には、アンティーク調の全身鏡が置かれ、異世界に来たかのよう。

試着室以外にもアンティーク調の全身鏡がところどころに設置されているので、女子力が高まる鏡の前で何点もアイテムを合わせたくなりますよ。

■ハローキティのパーカーなど「TOKYO AOYAMA店」限定アイテムも登場

「TOKYO AOYAMA店」では、ここでしか買えない限定アイテムが全9型発売されます。“誕生”をテーマに動物や植物、星などを表しているモチーフが施されたのは、Tシャツ、パーカー、ニットプルオーバー、トートバッグ、キャップの全5型。春らしいパステルカラーや普段使いしやすいホワイトやネイビーなどのカラーバリエーションが揃っていました。

パーカーのドローストリングには、ラインストーン入りの星のモチーフがきらりと輝き、さりげないアクセントになりますよ。

トートバッグは全6色あるので、推し活のグッズとしても活用できそう！

さらにこだわりのレースを使用したミニワンピースや、ギャザーの入ったシャツワンピースからも限定アイテムが登場するので要チェックです。

筆者が特に気になったのは、ハローキティプレミアムコラボ。パーカーには、ラインストーンをあしらったハローキティのリボンが散りばめられていてかわいいが大渋滞！

背中側を見てみると、フードが猫耳になっているなど、細かな部分にもこだわりが詰まっていますよ。

同じカラーのパーカーを着たハローキティのチャームも同時に発売されるので、ハローキティとのお揃いコーデも楽しめそうです。

■期間限定のカフェも併設

オープンから5月10日(日)までの期間限定で、SNIDEL CAFEも一階にオープン。「いちごみるく」「ホワイトピーチソーダ」「アイスカフェラテ」「アイスミルクティー」の4種のドリンクが用意されているので、お買い物の休憩にもおすすめです。

さらに、店内にはヘアアクセサリーやチャームなどのオリジナルのカプセルトイも用意するなど、さまざまなコンテンツによってお買い物以上の体験ができる店舗となっていました。

より、SNIDELのコンセプトを体感できる「TOKYO AOYAMA店」に、ぜひ足を運んでみてくださいね。

（取材・文：吉川夏澄）