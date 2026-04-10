香り高いローズ＆ダージリンを”ミルフォティー”で楽しんで。お茶にこだわるゴンチャから新シリーズ「TEACRAFT」始動

ゴンチャ ジャパンはこのほど、“こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」をローンチ。第一弾商品となる「ストロベリー＆ローズ ダージリン」を3月25日より、国内ゴンチャ全店にて期間限定で販売しています。

■【新シリーズ「TEACRAFT」とは】

お茶にこだわるゴンチャから、新シリーズ「TEACRAFT」が生まれました。“こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせたフルーツや花と上質な茶葉を贅沢にブレンドし、一年を通して新しいお茶の喜びを届けます。

ブーケのように香り豊かなひと口で、日々の気分を華やかに、晴れやかにする、お茶を季節とともに展開します。

ゴンチャはこれまでも、茶葉ごとに最適な湯温と時間で抽出し、抽出後一定時間以内のお茶のみを提供することで、茶葉本来の香りと味わいを大切にしながら、トッピングをはじめとした自由なカスタマイズを提案し、多くのユーザーに親しまれてきました。

今回の「TEACRAFT」は、その楽しさを受け継ぎながら、お茶そのものの香りや味わいに改めて向き合う新たな挑戦です。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、世代を問わず、日常のなかでお茶と向き合う「幸せなお茶の時間」を届けます。

■【第一弾「ストロベリー&ローズ ダージリン」】

第一弾は「TEACRAFT」のために開発した特製のダージリンブレンドにいちごとローズの香りを重ねた「ストロベリー&ローズ ダージリン」。ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした軽やかで飲みやすい味わいが特徴です。

春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいが広がり、ローズの上品でやさしい余韻が追いかけていくような味わいを楽しめます。

ラインナップは、ダージリンをベースにいちごとローズの花びらを加えたストレートティー、まろやかで華やかな香りのミルクティー、ストレートティーに甘じょっぱいミルクフォームをトッピングしたミルフォティー、すっきりと香ばしいアーモンドミルクティーの4種類。

ブーケのように香り豊かなひと口で、心華やぐお茶体験を提供します。

■【こだわりポイント】

（1）茶葉の魅力を引き出す特製ブレンドティー

ダージリンをベースにセイロンティーをブレンドした軽やかで飲みやすい紅茶です。ダージリンには秋摘みの茶葉を使用しており、一年のなかでもまろやかな甘みを感じられる、深く穏やかな味わいが特徴です。

（2）いちごとローズが織りなす華やかな香り

春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいが広がり、やさしく上品なローズの余韻が重なります。フルーツの爽やかさと花の香りが調和し、まるでブーケのように華やかな香りを楽しめる春らしい一杯です。

■【ストレートティー×ミルクフォームで楽しむ「ミルフォティー」】

「TEACRAFT」はじめの一杯におすすめするのは、ストレートティーにミルクフォームをトッピングした「ミルフォティー」。甘じょっぱい濃厚なミルクフォームが、さっぱりとしたストレートティーの風味をリッチに引き立てます。

ストローでゆっくり混ぜながら飲み進めると、ミルクフォームがお茶にとろけて、クリーミーな味わいに変化。ゴンチャクルーの間でミルクフォームが「ミルフォ」と呼ばれていることから、「ミルフォティー」と名付けました。

お茶の風味を引き立てるミルフォティーは、お茶の味わいと共にフルーツや花の香りを楽しむ「TEACRAFT」にぴったりです。

◇「ミルフォティー」おすすめの飲み方

【STEP1】フタを外し、そのままカップに口をつけて、ミルクフォームの甘じょっぱい味わいを楽しむ。

【STEP2】ストローをさし、お茶とミルフォが混ざり合うところを狙い、そのハーモニーを堪能する。

※カップに直接口をつけて飲むのもおすすめです。

【STEP3】最後に、全体を混ぜながら飲みすすめ、味わいの変化を楽しむ。

■【商品情報】

・「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー」（ICED／HOT）

甘じょっぱい濃厚なミルクフォームを、甘酸っぱい華やかな香りのいちごとローズのダージリンティーにトッピングする、ゴンチャおすすめの楽しみ方。ダージリンのまろやかな甘みと深く穏やかな味わいを、ミルクフォームがリッチに引き立てます。飲み進めるごとに変化する味わいも楽しめます。

・「ストロベリー&ローズ ダージリンティー」（ICED／HOT）

春から初夏に向かう季節にぴったりの、いちごとローズのフレーバーティー。ダージリンをメインにセイロンティーをブレンドし、軽やかで飲みやすいバランスに仕上げました。春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいに、ローズの上品でやさしい余韻が広がる、春らしい華やかな一杯です。

・「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー」（ICED／HOT）

春らしく華やかな、いちごとローズのミルクティー。ダージリンをメインにセイロンティーをブレンド。軽やかな紅茶と、まろやかなミルクが相性ぴったり。フレッシュないちごの風味が広がり、ローズの香りが追いかけてきます。

・「ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー」（ICED／HOT）

いちごとローズのダージリンティーに、アーモンドミルクを合わせました。ダージリンのまろやかな甘みに、アーモンドミルクがコクを加え、すっきりと香ばしい仕上がり。春摘みのいちごを思わせる爽やかな味わいと、ローズの上品な香りが広がります。

●サイズ／販売価格：

・「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー」 ICED: S 380円 M 430円 L 520円／ HOT: S 380円 M 430円

・「ストロベリー&ローズ ダージリンティー」 ICED: S 290円 M 340円 L 430円／HOT: S 290円 M 340円

・「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルクティー」 ICED: S 440円 M 490円 L 580円／ HOT: S 440円 M 490円

・「ストロベリー&ローズ ダージリン アーモンドミルクティー」 ICED: S 490円 M 540円 L 630円／ HOT : S 490円 M 540円

※茶葉由来の成分により白く濁ることがありますが品質には問題ありません。

※ダージリンをベースにセイロンをブレンドした茶葉を使用しています。

※終売時期は各店舗、在庫状況により異なります。

●販売店舗：国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗があります。

●発売日：2026年3月25日

●カスタマイズ：

・「ストロベリー&ローズ ダージリン ミルフォティー」 ⇨ 追加トッピングは2つまで可能です

・「ストロベリー&ローズ ダージリンティー／ミルクティー／アーモンドミルクティー」 ⇨ 追加トッピングは3つまで可能です

●公式サイト：https://www.gongcha.co.jp/teacraft/

（エボル）