【星野リゾート】金沢21世紀美術館×OMOで共同考案！　OMO5金沢片町、街ごと展覧会場とするオリジナルツアーを開催

「あっぱれ！味のかたまち」をコンセプトに、金沢での旅を味わい尽くす「街ナカ」ホテル「OMO5金沢片町（おも） by 星野リゾート」は4月25日〜9月6日の期間限定で、金沢21世紀美術館（以下、21美）とOMOで共同考案したオリジナルツアーを開催します。

OMO5金沢片町ではこれまでも開館直後の21美の館内を案内するツアーを実施してきましたが、今回は展覧会「路上、お邪魔ですか？」の開催に伴い、「路上観察」をテーマとした内容が加わります。

「ご近所ガイドOMOレンジャー」とアート視点で街を巡り、普段は見落としがちな街の造形物を芸術として楽しめます。

◇金沢21世紀美術館（21美）とは？

21美は、「新しい文化の創造」と「新たなまちの賑わいの創出」を目的に開設。誰もがいつでも立ち寄ることができ、様々な出会いや体験の「場」となるような、公園のような美術館を目指しています。OMO5金沢片町から徒歩5分の場所に位置する、年間約200万人が訪れる文化観光施設です。

■21美の展覧会「路上、お邪魔ですか？」

車道や歩道のみならず、露地や公園、さらには考えがすれ違う言語の空間までも含め、同展はそれらを「路上」と呼んでいます。

路上は自由で開かれているように見えながら、ルールや慣習、他者の視線によって、つねに振る舞いが調整される場所でもあります。同時に、人びとは遊び、表現し、ときに逸脱しながら、路上の姿は絶えず変化してきました。

同展は、そうした路上をめぐる実践のこれまでとこれからを、7つのセクションに分けて紹介します。

・期間：2026年4月25日から9月5日

・時間：10:00〜18:00（金・土曜日は20:00まで）

・会場：金沢21世紀美術館 展示室7〜14、デザインギャラリーなど

■街ごと展覧会場とするオリジナルツアー

展覧会「路上、お邪魔ですか？」のテーマを、美術館を飛び出して実践するガイドツアーです。

同ツアーではプロローグとして、本来は有料である21美の展覧会ゾーンへ。ツアーに関連したエリアに限り、参加者限定で特別に無料で入場できます。

21美を出発後には、展示で得たインスピレーションをそのままに、街に潜むアートを観察します。

散策コースは、展覧会の参加アーティスト・中村裕太氏が監修。電柱を通してその街の歴史や構造、生活の痕跡に目を向け、同じく街に生きる動物たちの存在にも思いが及ぶ電柱広告も辿っていきます。

アート視点で巡ることで、街の知られざる魅力に出会います。

■ツアー概要

・期間：2026年4月25日から9月5日（企画展「路上、お邪魔ですか？」開催期間に準ずる）

・曜日：毎週金・土曜日開催

・時間：17:15〜18:15

・定員：10名

・料金：無料

・予約：OMO5金沢片町公式サイトにて前日22:00までに予約

◇中村裕太氏プロフィール

1983年東京生まれ、京都在住。2011年京都精華大学博士後期課程修了。博士（芸術）。京都精華大学芸術学部准教授。〈民俗と建築にまつわる工芸〉という視点から陶磁器、タイルなどの学術研究と作品制作を行なう。近年の展示に「チョウの軌跡｜長谷川三郎のイリュージョン」（京都国立近代美術館、2023年）、「第17回イスタンブール・ビエンナーレ」（バリン・ハン、2022年）、「万物資生｜中村裕太は、資生堂と を調合する」（資生堂ギャラリー、2022年）など。著書に『アウト・オブ・民藝』（共著、誠光社、2019年）。

◇さらに、OMO限定仕様のオリジナルチケットを販売

同コラボレーションの象徴として、宿泊者だけが手にできる展覧会「路上、お邪魔ですか？」のオリジナルチケットを販売。スムーズな入場を叶えるだけでなく、旅の思い出として持ち帰れます。

■OMO5金沢片町 by 星野リゾート

施設名：OMO5金沢片町 by 星野リゾート

所在地：〒920‐0981 石川県金沢市片町1丁目4番23号

料金：1泊1室16,000円〜（税込、食事別）

＊金沢市宿泊税が掛かる場合あり

施設構成：地上1〜6階建／客室、OMOベース（フロント、OMOカフェ＆バル、ラウンジ、ショップ）

客室数：101室／チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

電話：050-3134-8095（OMO予約センター 受付時間 9:30〜18:00）

アクセス：金沢駅からバスで約10分（バス停「香林坊」より徒歩約4分）

開業日：2022年5月20日

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kanazawakatamachi/

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