【デビュー30周年をお祝い！】「パステル」×「ポムポムプリン」の人気コラボから、ふわふわ食感＆まろやかなプリンを楽しめる新作コラボスイーツが登場

オールハーツ・カンパニーは4月4日、全国の「パステル」店舗にてサンリオのキャラクター「ポムポムプリン」のデビュー30周年を記念した4月限定のコラボレーション商品を発売しました。

■すごろくも楽しめるシフォンケーキのセット商品が登場

同店では3月より、『Harapeko♪Big Dream』をテーマにコラボ企画を展開しています。

4月限定商品には、4月16日の「ポムポムプリン」のお誕生日をお祝いする、プリンの味わいをイメージしたふわふわ食感のシフォンケーキのほか、ミニプリンやおしりプリンなどが登場します。

「ポムポムプリンのシフォンでおいわいすごろくセット」（2,480円）は、ふわふわ食感のシフォンケーキとすごろくゲームが楽しめるセット。

シフォンケーキは卵の風味が広がる味わいとカラメル風味を合わせ、プリンの味わいを再現しました。「なめらかプリン」と、「ポムポムプリン」のマシュマロのトッピングも楽しめます。

専用BOXは、広げるとすごろくゲームになる仕様。サイコロやコマを組み立てて遊ぶことができます。

「ポムポムプリンのおえかきプリン〜おいわい〜」（500円）は、なめらかなプリンにホイップクリームを重ね、表面には30周年テーマソングに登場する「ポムポムプリン」と友だちの「マフィン」をモチーフにココアパウダーでデザイン。中にサンドしたふわふわのカラメル風味のスポンジもアクセントとなっています。

「ポムポムプリンの“ぷりんぷりん”おしりプリン」（880円）は、「ポムポムプリン」の“おしり”をプリンで見立てた商品。練乳プリンを2層に重ねています。

そのほか、「ポムポムプリン」の顔をモチーフにした「ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン」（880円）やコラボ限定のぬいぐるみがセットになった「ポムポムプリンのぬいぐるみパック」（2,480円）、「なめらかプリン」の味わいをイメージした「ポムポムプリンのシュークリーム」（300円）も取り扱います。

■商品概要

商品名：ポムポムプリンのシフォンでおいわいすごろくセット

販売期間：2026年4月4日〜30日

価格：2,480円

販売店舗：全国の「パステル」店舗限定

商品名：ポムポムプリンのおえかきプリン〜おいわい〜

販売期間：2026年4月1日〜30日

価格：500円

販売店舗：全国の「パステル」店舗限定

商品名：ポムポムプリンの“ぷりんぷりん”おしりプリン

販売期間：〜2026年4月30日

価格：880円

商品名：ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン

販売期間：〜2026年4月30日

価格：880円

商品名：ポムポムプリンのぬいぐるみパック

サイズ：縦 約75×横 60×奥行き55mm

販売期間：〜2026年4月30日

価格：1セット 2,480円

商品名：ポムポムプリンのシュークリーム

販売期間：〜2026年4月30日

価格：300円

PASTEL：https://pastel-pudding.com

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（フォルサ）