お弁当の救世主！混ぜるだけで「ちゃんとした感」が出せる永谷園の新商品
４月からお弁当生活がスタートしたという人も多いのではないでしょうか。
いざ詰めようとすると「いつも同じような見た目になってしまう」「彩りがなくてなんだか寂しい」というのはよく寄せられるお悩みです。
そんな時に、一気に気の利いたお弁当に格上げしてくれる心強い味方が登場しました。
■一粒一粒にしっかり味が！お弁当お助けアイテム
永谷園から2026年3月2日（月）に発売されたのが、おとなのふりかけシリーズの新提案「おとなの味ごま」（各180円・税抜）です。
ラインナップは、大人心をくすぐるこだわりの3種類です。
・おとなの味ごま 韓国のり味
ごま油の香ばしい風味に、一味唐辛子のアクセントが効いた韓国のり風。おとなも子どもも大好きな味です。
・おとなの味ごま 生姜醤油味
たまり醤油のコクと、生姜の爽やかな風味が楽しめる、まるで生姜の炊き込みごはんのような味わいです。
・おとなの味ごま 梅しそ味
塩だけで漬けた梅肉に赤しそを合わせた、甘さ控えめのすっきり味。 白ごまと黒ごまがミックスされているので、見た目のコントラストも綺麗です。
■「体にいいことしてる感」も
混ぜ込むだけでごはんが色鮮やかになり、実際に食べてみると、風味の良さと満足感に驚きます。 ごまのプチプチとした食感が今までにない感覚…！
ごまは、健康的な食生活に取り入れたい和食材「まごわやさしい（豆、ごま、海藻、野菜、魚、きのこ、芋）」の一つ。
お弁当のおにぎりでごまがたくさん摂れるのはうれしいですよね。
■お弁当以外にも！トッピングとして食卓で大活躍
お弁当の混ぜごはんとしてはもちろん、料理のトッピングとしても幅広く使えます。 例えば、梅しそ味を玉子焼きやお豆腐に乗せたり、韓国のり味を豚しゃぶや麺類の薬味にしたり。
味がしっかり決まっているから、あれこれ調味料を足さなくてもいいのがラクポイントですよね。
毎日のお弁当作りは多くの方にとって負担になるものですが、だからこそ今回ご紹介したようなアイテムを賢く取り入れていきたいですね！
文＝レタスクラブWEB編集部Y