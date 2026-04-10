UEFAがCL試合球を2027年からナイキ社製に変更！　アディダス社製ボールの歴史に幕

欧州サッカー連盟（UEFA）は現地時間9日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）で使用される試合球が2027年からナイキ社のボールに変更となることを公式サイト上で発表した。



UEFAによると、ナイキ社とは2027年から2031年までの4年契約を締結した模様。同契約期間内に行われるCLの他にもUEFAヨーロッパリーグ（EL）やUEFAカンファレンスリーグ（UECL）でも同社のボールが使用される。これまで、CLでは2001年からアディダス社製のボールが使用されていた。



なお、イギリス紙『Financial Times』が同9日に伝えたところによれば、ナイキ社はアディダス社のオファーの約2倍に相当する4,000万ユーロ（約74億4,000万円）をUEFA側に提示。ライバル社との競り合いを制し、試合球の使用権を勝ち取った。