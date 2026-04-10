【山崎実業】こういうの欲しかった！　「就寝時の水分補給用カラフェ」や「リュックを縦に重ねられるハンガー」など新商品が登場

山崎実業はこのほど、就寝時の水分補給に便利なカラフェや、リュックを縦に重ねて掛けられるハンガーなど新商品を発売しました。

■就寝時の水分補給に便利な、ベッドサイドカラフェ

熱に強く割れにくいトライタン樹脂製でシンプルでスタイリッシュなデザインのカラフェです。

コップは蓋にもなるので埃も防げます。大きな注ぎ口でお手入れもしやすく、食洗機にも対応しており、熱湯やアルコールをいれることもできるので、お好みの飲み物を入れて普段使いにも活躍します。

詳細URL：https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/29326/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

■石こうボードピンで簡単取り付け！ 縦型のリュックハンガー

収納に困りがちなリュックを縦に重ねて掛けられ、省スペースに収納できます。

手に取りやすい位置に掛けられるため、外出時の持ち出しもスムーズ。ハンドバッグや帽子、ランドセルの持ち手部分を引っ掛けて、通学グッズをまとめて収納するのもおすすめです。

設置跡が目立ちにくい石こうボードピンで簡単取り付けでき、木ネジでも取り付けできます。

詳細URL：https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/12527/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

■インテリアに溶け込むすっきりとした円形の台車 Lサイズ

高さ3.2cmの薄型設計で、インテリアに溶け込むすっきりとしたデザインの台車です。

薄型キャスターが360度回転するので、重い鉢植えの観葉植物や家電もラクに移動でき、掃除や模様替えもスムーズに行えます。

直径37cmで、サーキュレーターやタワー型ファンの設置にも最適。オフシーズンの家電をクローゼットに収納する際にも便利です。薄型なので使わない時は、省スペースに収納可能。簡易的なローテーブルとしても使えます。

詳細URL：https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/07047/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

■インテリアに溶け込むすっきりとした円形の台車 Sサイズ

高さ3.2cmの薄型設計で、インテリアに溶け込むすっきりとしたデザインの台車です。

薄型キャスターが360度回転するので、重い鉢植えの観葉植物や家電もラクに移動でき、掃除や模様替えもスムーズに行えます。

直径26cmで、サーキュレーターやタワー型ファンの設置にも最適。オフシーズンの家電をクローゼットに収納する際にも便利です。

薄型なので使わない時は、省スペースに収納可能。簡易的なローテーブルとしても使用できます。

詳細URL：https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/41738/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

■棚下にスッキリ収まる！ キャスター付きゴミ袋ホルダー

スチールフレーム・蓋・台座で構成された、シンプルなゴミ袋ホルダーです。

中身が見えにくく臭いも軽減できる蓋付き。外枠の制限がないので、ゴミ袋の容量いっぱいにゴミを入れられます。

台座はキャスター付きで移動もラクラク。ゴミ袋の交換は、蓋を外して手前から引き抜くだけなので、重くなった袋を持ち上げる必要はありません。複数並べて使えば、ペットボトル・空き缶・資源ゴミなどの分別にも最適です。

詳細URL：https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/49529/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

■天然木の蓋とスチールの組み合わせが上品。スクエア型のゴミ箱

温かみのある天然木の蓋とスチールの組み合わせが美しい、スクエア型トラッシュカン。内側のストッパーリングでゴミ袋を固定でき、袋が見えず生活感を抑えられます。

簡単に取り外せる天然木の蓋は、中のゴミを見えにくくし、清潔で整った印象に。トラッシュカンの容量は14Lで、20Lのポリ袋をセットして使用できます。

詳細URL：https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/65673/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

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