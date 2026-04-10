富士通「FMV Note U」が売れてる！ ノートPC人気ランキングTOP10 2026/4/10
「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）
2位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
3位 Ideapad Slim 5 Light Gen 10
83J20054JP（レノボ・ジャパン）
4位 Ideapad Slim 5 Light Gen 10
83J20053JP（レノボ・ジャパン）
5位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
6位 LAVIE SOL プラチナシルバー
S1355/LAS（NEC）
7位 MacBook Neo 256GB シルバー
MHFA4J/A（アップル）
8位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）
9位 LAVIE N13 Slim ライトシルバー
N1375/LAS（NEC）
10位 dynabook G6 ネビュラブラック
P1G6ZPEB（Dynabook）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）
2位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
3位 Ideapad Slim 5 Light Gen 10
83J20054JP（レノボ・ジャパン）
4位 Ideapad Slim 5 Light Gen 10
5位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
6位 LAVIE SOL プラチナシルバー
S1355/LAS（NEC）
7位 MacBook Neo 256GB シルバー
MHFA4J/A（アップル）
8位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）
9位 LAVIE N13 Slim ライトシルバー
N1375/LAS（NEC）
10位 dynabook G6 ネビュラブラック
P1G6ZPEB（Dynabook）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。