「まさかのニュース！」「びっくりした」日本サッカー界に飛び込んできた“新天地決定”にファン衝撃「エイプリルフールかと思った」
シンガポールのFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）は４月10日、元日本代表の本田圭佑が2026-27シーズンより加入すると発表した。
現在39歳のMFは、名古屋グランパスでプロキャリアをスタートさせ、以降はVVVフェンロ、CSKAモスクワ、ミラン、パチューカ、ボタフォゴなど、世界各国でプレー。近年は無所属だったが、新天地が決まった。
日本サッカー界にとって驚きのニュースだ。この一報に、SNS上では以下のような声が上がった。
「まさか！ ケイスケホンダが！」
「まさかのニュース！」
「見間違いではないよね？」
「すげー！」
「エイプリルフールかと思った」
「予想外の展開すぎる」
「びっくりした」
「見に行きたいな」
新たなチャレンジに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「揺るがぬ土台を築き上げたい」なぜシンガポール１部クラブは本田圭佑を獲得したのか。加入の舞台裏「大きな刺激と新たな価値をもたらす」
現在39歳のMFは、名古屋グランパスでプロキャリアをスタートさせ、以降はVVVフェンロ、CSKAモスクワ、ミラン、パチューカ、ボタフォゴなど、世界各国でプレー。近年は無所属だったが、新天地が決まった。
日本サッカー界にとって驚きのニュースだ。この一報に、SNS上では以下のような声が上がった。
「まさか！ ケイスケホンダが！」
「まさかのニュース！」
「見間違いではないよね？」
「すげー！」
「エイプリルフールかと思った」
「予想外の展開すぎる」
「びっくりした」
「見に行きたいな」
新たなチャレンジに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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