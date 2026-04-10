「なんですと」欧州からもたらされた悲報 19歳の“怪物”日本人FWが無念の今季終了…来季はプレミア行きの可能性「一日も早く元気になって」

「なんですと」欧州からもたらされた悲報 19歳の“怪物”日本人FWが無念の今季終了…来季はプレミア行きの可能性「一日も早く元気になって」