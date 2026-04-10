「なんですと」欧州からもたらされた悲報 19歳の“怪物”日本人FWが無念の今季終了…来季はプレミア行きの可能性「一日も早く元気になって」
日本サッカー界にとっては残念なニュースだ。
フランス３部のヴァランシエンヌは４月９日、イングランド２部のサウサンプトンからレンタル中のFW高岡伶颯が、怪我のために今季終了となったと発表した。
クラブのリリースによれば、19歳のストライカーは、３月に実施されたU-19日本代表のウズベキスタン遠征で足を疲労骨折したという。
昨年３月に卒業した日章学園では超高校級の怪物ストライカーとして注目を浴びた逸材は、ここまで16試合に出場。３ゴールを挙げていた。
この一報に、日本やフランスのファンからは、「なんですと」「ありがとう、レント」「一日も早く元気になって戻ってきてくれることを願っています」といった声が上がった。
保有元のサウサンプトンは現在好調で、昇格プレーオフ圏内の６位まで浮上した。チームがプレミアリーグ行きを果たし、高岡がトップチーム入りをできれば、世界最高峰の舞台に立てる可能性があるが、もちろん簡単ではないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の怪物FWがフランスでプロ初ゴール＆豪快弾
フランス３部のヴァランシエンヌは４月９日、イングランド２部のサウサンプトンからレンタル中のFW高岡伶颯が、怪我のために今季終了となったと発表した。
クラブのリリースによれば、19歳のストライカーは、３月に実施されたU-19日本代表のウズベキスタン遠征で足を疲労骨折したという。
昨年３月に卒業した日章学園では超高校級の怪物ストライカーとして注目を浴びた逸材は、ここまで16試合に出場。３ゴールを挙げていた。
この一報に、日本やフランスのファンからは、「なんですと」「ありがとう、レント」「一日も早く元気になって戻ってきてくれることを願っています」といった声が上がった。
保有元のサウサンプトンは現在好調で、昇格プレーオフ圏内の６位まで浮上した。チームがプレミアリーグ行きを果たし、高岡がトップチーム入りをできれば、世界最高峰の舞台に立てる可能性があるが、もちろん簡単ではないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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